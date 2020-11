Feministas se dan con todo contra policías de Cuautitlán durante manifestación (FOTOS y VIDEO)

Feministas y elementos de la policía de Cuautitlán protagonizaron un batalla campal durante una manifestación a la altura del predio Rancho Terremoto .

De acuerdo a una de las jovenes describió que al principio se sintió segura hasta que comenzó escuchar gritos, ya que los uniformados trataban de detener a las participantes de la marcha, aseguró que los oficiales además de golpearlas, lanzaron gases lacrimógeno y dispararon balas de goma.

“Yo logré escapar pero porque unas chicas me protegieron y escapé por una zanja en donde había un canal de agua sucia. Lo único que se me pasó por la mente es que ya no vería a mi familia. Compañeros, con lágrimas en los ojos realmente les digo que por favor no permitamos esto, nos están matando y quien debe cuidarnos no lo hará. Esto pasó en Cuautitlán”, concluyó su relato.

Las participantes que fueron detenidas y trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Cuautitlán, donde luego de varias horas las dejaron en libertad.

Integrantes de la Colectiva Manada Periferia aseguraron que las mujeres detenidas resultaron lesionadas por los golpes y tuvieron que ser atendidas por sus propios medios ya en sus hogares.

Por el momento el gobierno de municipal de Cuautitlán no se ha pronunciado al respecto.



Con información de El Sol de México