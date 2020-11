Briago del Mustang ya había escapado en un taxi, pero vecinos lo bajaron para entregarlo a autoridades

Nicolás A. R., luego de chocar su Mustang rojo por ir en exceso de velocidad y en estado de ebriedad intentó huir en un taxi a pesar de las súplicas de auxilio de Wendolin que quedó prensada, sin embargo, los vecinos de la colonia La Ciénega lo bajaron de la unidad y lo detuvieron para entregarlo a las autoridades.

De acuerdo con información de Imagen Poblana, Nicolás exsubsecretario de Obras Públicas del Gobierno Municipal de Coronango, ya que ayer fue despedido, acabó con la vida de tres mujeres y lesionó a Víctor Lozano el conductor del vehículo que chocó y a Wendolín, de 24 años.

Después de chocar su Mustang rojo, Nicolás escapó del automóvil destruido ignorando las súplicas de ayuda de Wendolín, quien quedó prensada al interior del vehículo rojo, la magrugada del sábado 7 de noviembre sobre Diagonal Defensores de la República a la altura de la colonia Villa Verde.

De acuerdo con los testimonios de los testigos dijeron que Nicolás A. salió a rastras de su vehículo, corrió hacia la Unidad Habitacional Villa Verde e intentó alcanzar un taxi.

Luego de abordar la unidad de adquiler y después de intentar escapar, el taxista dio vuelta en U, y al pasar por el lugar del accidente los testigos lo reconocieron, y procedieron a detener el taxi, lo bajaron y lo dejaron cercado hasta que llegaron las autoridades.

Ya en la ambulancia, el exsubsecretario de Obra Pública continuó con su intento de escape. Le dijo a los paramédicos que no solo era trabajador del Ayuntamiento de Coronango, sino que había trabajado en las administraciones de San Pedro Cholula y Puebla capital. “Me dejarán ir, no me va a pasar nada. Así que ya mejor dejen que me vaya”.