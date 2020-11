¡Otra del IMSS mata bebitos! Muere Omarcito por negligencia en el hospital de La Margarita (VIDEO)

El IMSS La Margarita sumó su tercera demanda por negligencia médica, toda vez que el bebé Olinser Omar falleció por falta de atención en el proceso del parto y posterior al mismo, así lo informó Jaquelin, madre del niño, quien además advirtió buscará denunciar al hospital.

En entrevista con Canal 13, Jaquelin -madre del difunto Olinser Omar- detalló que de inicio el pediatra le comentó que le iban a hacer la prueba de detección de Covid-19 al bebé Olinser, prueba donde salió negativo por lo que debieron dejar al menor en la sección de neo de la unidad médica del IMSS La Margarita; sin embargo, de manera "sospechosa" murió el bebé pese a no tener el bicho.

"El pediatra me dijo que le iban a hacer la prueba de coronavirus, el bebé salió negativo, me dijo que si el salía positivo lo iban a dejar abajo y que si no lo iban a subir a la neo, resulta que no tuvo covid y falleció mi bebé

Nos dijeron que fue muerte natural, pero yo siento que no fue bien atendido,no lo checaron como debía haber sido", comentó.

A su vez, Jaquelin detalló que desde su ingreso al hospital cuando tuvo labor de parto, pasaron ocho horas para que el ginecólogo la revisara. Posterior a la revisión le informaron que tenía principios de coronavirus; sin embargo, la mujer se quejó de la falta de atención por parte de los médicos ante un parto, por lo que denunció negligencia médica.

"Fue una negligencia médica porque desde el momento en que ingresé al hospital , me regresaron otra vez a la clínica y de ahí me tuvieron de cuatro de la tarde hasta 12 de la noche que pasó el ginecólogo a checarme.

No me habían checado, me dijeron que tenía principios de coronavirus, que los pulmones estaban manchados pero hasta las 12 de la noche me checaron", añadió.

Para finalizar, aseguró que se percató de las "injusticias" que se realizan dentro del nosocomio, pues acusó de "déspotas y groseros" al personal médico, ante esto aclaró que buscará apoyo y asesoría para denunciar por negligencia médica al IMSS La Margarita.

"También vi las injusticias que hacen, ni siquiera saben canalizar a los pacientes y encima déspotas, groseras, no es justo que te traten así, no entiendo su actitud", concluyó.

Esta sería la tercera demanda de negligencia médica que acuse el nosocomio, toda vez que se suma a los casos del bebé Lázaro -quien fue diagnosticado muerto y lo encontraron con vida en el mortuorio el personal de la funeraria- y el caso del bebé Dante , donde la madre denunció atención tardía en la misma unidad, por lo que el bebé nació con muerte clínica por nacer a destiempo.