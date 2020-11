Puerco depravado acosa a mujer al volante y hasta le lame el parabrisas (VIDEO)

El acoso contra las mujeres no para. Ahora una conductora exhibió en redes sociales el momento exacto cuando un sujeto se subió a su cofre para acosarla

Una mujer sufrió un terrible susto tras ser acosada por un hombre que supuestamente quería limpiarle el parabrisas pero terminó por decirle palabras y hacerle señas obscenas.

A través de redes sociales la mujer que conducía su autos exhibió un video donde se aprecia al hombre encima de su auto y besando el vidrio frontal del mismo.

“Me estaba diciendo que me estacionara y me decía más cosas, me estaba dando besos en el vidrio, sentí mucho miedo de que si aceleraba lo pudiera atropellar, pero ni así se quitaba”, escribió la mujer junto al video.

Agregó que el incidente fue grabado a espaldas de la clínica Santa María en Ciudad Juárez.

Asimismo, expuso que en la zona había personas que “nomás se quedaban viendo” pero no le ayudaban.

“A mí anoche me agredió, me aventó la puerta del carro, me vació el pisto y entró al carro”, escribió otra mujer en los comentarios y compartió un video del incidente.

Otra persona comentó que “esta persona se la pasa entre los semáforos de la Ponciano Arriaga y Eje Vial, Eje Vial y bulevar Zaragoza y glorieta de los Aztecas, es muy terco, además cuando lo dejas limpiar los vidrios los embarra de no sé qué”.

