Familiares de Ana Gabriel, víctima del briago del Mustang, la despiden con triste carta

“Por último, mi único deseo es que cuiden, les den mucho cariño y amor a mis padres, hermano y a mis bebesaurios Azula y Ozai. No estén tristes, yo he guardado en mi corazón un poco de la felicidad que cada uno compartió conmigo”, es parte de la conmovedora carta con la que familiares de Ana Gabriel Uvera Ramírez, una de las tres mujeres víctimas del conductor del Mustang rojo, Nicolás A.

Familiares de Ana Gabriel Ramírez escribieron en su muro en Facebook el siguiente mensaje: “Hola a todos mis familiares, amigos y conocidos, como ya muchos sabrán el día sábado 7 de noviembre de este ¡Tan raro año! Perdí ́ la vida, sin detalles de lo sucedido. Ahora estoy disfrutando una vida eterna, quiero que todos me guarden y recuerden como la persona alegre y carismática que fuí. Por último, mi único deseo es que cuiden, le den mucho cariño y amor a mis padres, hermano y a mis bebesaurios Azula y Ozai. No estén tristes, yo he guardado en mi corazón un poco de la felicidad que cada uno compartió ́ conmigo. PD. Con respecto a los servicios religiosos envíenle mensaje a mi hermanito Juan Luis. Amor y paz a todo”, fue la publicación de sus familiares en su perfil de Facebook.

Ana Gabriel Uvera Ramírez, de 27 años de edad, era originaria del municipio de Atlixco, quien la tarde de este lunes familiares y amigos de la joven le realizaron su sepelio en dicha demarcación.

La joven era licenciada en psicología y actualmente estudiaba la maestría en Educación en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla.