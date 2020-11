Pensamos que nadie nos iba a rescatar, a los niños casi les da hipotermia: rescatada en La Malinche

Una de las mujeres narra los complicados momentos que vivieron al pasar la noche y no estar preparados para trasnochar en la montaña

En entrevista con CAMBIO, Elvira, una de las 11 personas extraviadas narró cómo fueron esos momentos entre la vida y la muerte.

“Nosotros planeamos el paseo porque vinieron a visitarnos, ya habíamos visitado el parque antes. El problema es que bajó la neblina y no medimos el tiempo. Buscamos el camino y no lo encontramos, apenas y con las lámparas de los celulares nos pudimos guiar pero sólo nos dirigíamos a un voladero”, recordó Elvira.

Mencionó que ella, junto con los otros 10 miembros de su familia, llegaron desde las 08:30 horas del día lunes 9 de noviembre, en donde recorrieron el Parque Nacional hasta que en la tarde la neblina descendió y con el fin de no exponer a los pequeños que los acompañaban, decidieron llamar al 911 para que pudieran auxiliarlos y evitar un fatal accidente.

“La verdad es que vivimos momentos estresantes, por los niños, porque no llevábamos ropa adecuada ni alimento para la noche. Bajó muchísimo la temperatura y ellos no llevaron más que un suéter ligero, en lo que venían por nosotros estuvimos distrayéndolos con dinámicas, cantos o chistes para que no les pegáramos la angustia”, reveló.

Comentó que los elementos de Tlaxcala los encontraron a las 03:30 horas, por lo que esperaron una hora y media para iniciar el descenso caminando poco más de tres horas hasta que unas cuatrimotos acudieron por ellos para agilizar el rescate, llevándolos a un albergue para que les otorgaran atención médica.

“Sufrimos algunos raspones, algunos golpes, pero estamos sanos y salvos, nos sentimos afortunados porque hemos sabido que muchos no tienen la fortuna de llegar a casa, han pasado muchos casos trágicos y nosotros estamos aquí aunque la naturaleza no nos ayudó y nos trajo una sorpresa. Aprendimos que para la siguiente o para las personas que quieran escalar la montaña, aunque decidan bajarse el mismo día, no está de más ir preparados” finalizó.

Cronología

Lunes 9 de noviembre

08:30 horas Llegaron al Parque Nacional la Malinch

16:30 horas Baja la neblina, no pudieron encontrar el camino ni descender

17:30 horas Elvira Durán se comunicó al 911 con su celular

18:30 horas Policía de Montaña del estado de Tlaxcala se comunicó al número de Elvira para iniciar la búsqueda

Martes 10 de noviembre

03:30 horas Dos elementos de la policía de la montaña de Tlaxcala los encontraron gracias al GPS del celular

04:30 horas Comenzaron a descender unos cuantos kilómetros

09:30 horas La familia llegó al albergue para que se les diera atención médica