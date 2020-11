¡Aguas! Hacen fraude a joven que compró pantalla de 13 mil pesos  y solo le dieron las carcasas

Una poblana denunció ser víctima de fraude al adquirir dos pantallas por 13 mil pesos a través de redes sociales, pues cuando llegó a su domicilio y sacó por completo ambos artículos se percató que a pesar de venir aparentemente empaquetadas de fábrica únicamente eran las carcasas de los televisores.

En entrevista con CAMBIO, la joven que decidió permanecer en el anonimato por seguridad narró la desafortunada experiencia, pues mencionó que todo empezó a través de facebook por el apartado de "Market Place", en donde la usuaria "Denny González" que así aparece en su perfil vende artículos electrónicos, razón por la que la contactó para adquirir una pantalla plana de 55 pulgadas que se la ofrecieron en 5 mil 700 pesos.

"Te ganan la confianza, me dieron garantía de 6 meses, me dijeron que la pantalla era completamente nueva de fábrica, en mi cara me rompieron según los sellos, traía los plásticos, los papeles, el control como si todo estuviera en orden, solo alzó una cuarta parte de la pantalla y yo dije que estaba bien pero cuando llegué a mi casa y la saqué por completo era la carcasa", lamentó la joven.

Ante ello, mencionó que al ponerse en contacto con la usuaria Denny el número que le proporcionaron para ponerse de acuerdo en la entrega era de un hombre que señaló que era su esposo, él fue el que le dio los detalles y quedaron de que la entrega sería en la Unidad Habitacional de San Ramón la cual, se encuentra al sur de la ciudad de Puebla.

"En ese momento que llegué al edificio con mis papás que me acompañaron me di cuenta que dos tipos estaban viendo escondidos, el señor sospechoso me ofreció otra pantalla y ahí en total fueron 13 mil por las dos, vi que también otros sujetos que tenían apariencia de rateros estaban siguiéndonos, le pagué y nos fuimos rápido", narró.

Cuando la joven llegó a su domicilio vio que las pantallas estaban vacías, ante ello decidió volver a comunicarse al número el cual es el 22 13 67 33 18 para reclamarle a los vendedores y le devolvieran su dinero pero ya la habían bloqueado al igual que en redes sociales.

Fue así como la poblana comenzó a buscar el apoyo de las autoridades pero hicieron caso omiso dándole largas a su reporte, motivo por el cual optó por denunciar por medio de redes sociales la situación con el fin de que a otras personas no les llegue a ocurrir la misma situación.

Cuando publicó su denuncia en grupos, mencionó que se dio cuenta que otros usuarios reportaron que también les había pasado lo mismo con celulares, pantallas, colchones y hasta electrodomésticos en donde señalaron que es una mafia de la Unidad Habitacional San Ramón que de esta manera a defraudado a cientos de personas.

"Quiero que más gente conozca cómo operan, que no caigan en su trampa, porque es una mafia, te ganan tanto la confianza, te dicen que todo es legal y no es así, se que el dinero no lo voy a recuperar pero es lo de menos, solo espero que otros poblanos no caigan y que las autoridades que ya tienen conocimiento hagan algo porque no me hicieron caso", finalizó.