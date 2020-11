A mi bebé no lo mató el coronavirus sino la mala atención del IMSS La Margarita: así el testimonio de una mamá desesperada

A mi bebé no lo mató el coronavirus sino la mala atención del IMSS La Margarita, así el testimonio de Jaquelin, mamá desesperada que amenaza con denunciar al nosocomio por una presunta negligencia médica sobre el pequeño bebé Omar.

Jaquelin, madre del fallecido bebé Olinser Omar, destacó que fue una negligencia médica pues pasó ocho horas internada sin ser revisada por parte de los doctores del IMSS.

Posterior a la intervención durante su labor de parto, se les informó que el bebé murió con causa natural; sin embargo, la madre detalló que muy tarde le detectaron un cuadro de coronavirus, situación que mermó la condición física del bebé; además reclamó la actitud e injusticias que toma el personal del instituto.

"Fue una negligencia médica porque desde el momento en que ingresé al hospital, me regresaron otra vez a la clínica y de ahí me tuvieron de cuatro de la tarde hasta 12 de la noche que pasó el ginecólogo a checarme", comentó.

Nos dijeron que fue muerte natural, pero yo siento que no fue bien atendido,no lo checaron como debía haber sido", añadió.

"No me habían checado, me dijeron que tenía principios de coronavirus, que los pulmones estaban manchados pero hasta las 12 de la noche me checaron. Vi las injusticias que hacen, ni siquiera saben canalizar a los pacientes y encima déspotas, no es justo que te traten así", declaró.