Para covidiota no se estudia: dueño de Bios Gym pide no usar el cubrebocas (VIDEO)

El dueño de la cadena de gimnasios "Bios Gym", Luis Escarza todavía de que al principio de la pandemia le escupió a un guardia del supermercado Costco ahora en sus redes sociales anda promoviendo que no se use cubrebocas, además de que llamó a los elementos de seguridad de los comercios "primates y pobres diablos" por pedirle a los usuarios que antes de ingresar usen este insumo.

"Veo que mucha gente para entrar a un negocio se pone el cubrebocas y cuando sale se lo vuelve a quitar, que bueno que ya están despertando y que ya les chocó esa estupidez del bozal, solo hay algunos que lo traen puesto todo el tiempo e incluso en el coche o en su casa, pinches idiotas"criticó en un video.



Ante ello, mencionó que el uso del cubrebocas dejará de ser obligatorio hasta que ya nadie lo use por lo que mencionó que la pandemia y el uso de este insumo no sirve para nada por lo que se alegró y hasta felicitó a los poblanos que no lo usan.

Por último, en una de sus publicaciones mencionó que los guardias de seguridad de centros comerciales y negocios son unos primates y pobres diablos por pedirle a la gente que ingrese al establecimiento con cubrebocas y hasta dijo que compró una mascarilla de doble válvula y le quito todos filtros para que pasara el aire y respirar mejor, poniendo en riesgo a toda la población que se encuentre en el mismo lugar que él.