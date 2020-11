Jarochos confunden osito hormiguero con nahual y lo matan a machetazos

Un cruel asesinato de un osito hormiguero ocurrió en Veracruz, luego de que pobladores de Coatzacoalcos lo confundieran con un nahual.

De acuerdo a la organización Comunidad en Pro de los Animales, el animalito fue hallado agonizando y a pesar que se esforzaron para salvarlo, murió por las heridas de tres machetazos que presentaba.

“Qué está pasando con el hombre, nos volvemos más insensibles cada vez, ni con la pandemia entendemos. El día de hoy nos reportaron este triste y horroroso caso de gentes miserables deshumanizados perversos, no encuentro el adjetivo correcto para esto. Machetearon un oso hormiguero hembra, tres machetazos, ellos no muerden, no atacan y miren esto ocurrido en Barrillas”

Las heridas se dieron en la columna vertebral y otro en el cuello, lo que provocó la muerte de este ejemplar.

Muchas veces los confunden con un nahual por no darse cuenta, los matan, por ello piden que por favor no los molesten, ya que esos animales son inofensivos.

El tamandúa mexicano es una especie animal que se encuentra en peligro de extinción, su distribución va desde el centro de México hasta la parte norte de Sudamérica. Ellos pertenecen a la familia de Myrmecophagidae, es decir, comen insectos.

Con información de El Pinero