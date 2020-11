Señalan mafia en San Ramón que vende electrónicos incompletos en Facebook

Poblanos denunciaron un grupo de mafia en la Unidad Habitacional de San Ramón, pues varios de ellos han sido estafados por estos sujetos que supuestamente venden por internet electrodomésticos, celulares, pantallas y hasta colchones. Pese a ello, mencionaron que las autoridades únicamente han hecho caso omiso, pues el modus operandi de la banda ya es un problema de años.

Así lo denunció una joven que decidió permanecer en el anonimato por seguridad, pues también fue afectada por esta banda. Al denunciar la estafa en la red social de Facebook, varias víctimas más de esta mafia denunciaron el mismo modus operandi, pues ya se sabe que operan a través de Market Place, bajo el perfil de Facebook “Denny González”.

La joven de 25 años mencionó que en su caso le vendieron por internet una pantalla de 55 pulgadas por 5 mil 800 pesos y que supuestamente este artículo era de fábrica, o sea, totalmente nuevo, por lo que se puso en contacto con Denny González para adquirir este producto.

“Te ganan la confianza, me dieron garantía de seis meses, me dijeron que la pantalla era completamente nueva, de fábrica. En mi cara rompieron según los sellos, traía los plásticos, los papeles, el control, como si todo estuviera en orden, sólo alzó una cuarta parte de la pantalla y yo dije que estaba bien, pero cuando llegué a mi casa y la saqué por completo sólo era la carcasa”, lamentó la joven.

Ante ello, mencionó que al ponerse en contacto con la usuaria Denny, el número que le proporcionaron para ponerse de acuerdo en la entrega era de un hombre que señaló que era su esposo, él fue el que le dio los detalles y quedaron de que la entrega sería en la Unidad Habitacional de San Ramón, ubicada al sur de la ciudad de Puebla.

"En ese momento que llegué al edificio con mis papás que me acompañaron me di cuenta que dos tipos estaban viendo escondidos, el señor sospechoso me ofreció otra pantalla y ahí en total fueron 13 mil por las dos, vi que también otros sujetos que tenían apariencia de rateros estaban siguiéndonos, le pagué y nos fuimos rápido", narró.