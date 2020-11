Crueldad humana: bóxer albinos de un casero destrozan cara de niña inquilina; después las corre de su casa

Abiud Armenta Almasaín es el dueño de dos perros bóxer albinos que atacaron a Victoria, de tres años de edad, quien estuvo a punto de perder la mitad de su rostro. Este sujeto, además de amenazar de muerte a la madre de la pequeña para evitar una denuncia, también dejó a las víctimas en la calle, ya que era su casero en un fraccionamiento en la Junta Auxiliar de Momoxpan en el municipio de San Pedro Cholula.

En entrevista para CAMBIO, Alejandra, madre de la pequeña Valentina, dijo que el día del ataque su hija fue mordida en una mejilla en varias ocasiones, por lo que pudo perder la mitad de su rostro.

“Realmente cuando fue el ataque, al inicio me la quitó el perro. Yo se la quité más de una vez y en la tercera vez llegaron vecinos para auxiliarme, pero el perro la mordió en la cara y la arrastró por el piso; fue una situación demasiado cruel. Yo la tomé como pude, mientras los vecinos me ayudaban a alejarme del perro, estábamos llenas de sangre”, narró la mamá de Valentina.

“Los perros la atacaron destrozándole la cara. El dueño de los perros se llama Abiud Armenta, quien ese día agarró a los perros y los subió a su camioneta; no volví a saber nada de él, cambió su número de teléfono, no se hizo cargo”, dijo.

Este sujeto amenazó de muerte a Alejandra, quien es originaria del municipio de Teziutlán, en caso de que fuera denunciado ante las autoridades.

“Me dijo que no me atreviera actuar ante la ley, porque si eso pasó (la agresión a la pequeña Valentina por sus dos perros), podría suceder algo más”.

Alejandra y la pequeña Valentina tuvieron que regresar a Teziutlán después de que Abiud Armenta cambiara las chapas de la entrada del departamento en donde vivían tras el ataque, dejándolas sin techo, sin ropa y sin sus pertenencias.

“Ahora tengo que viajar de Teziutlán a Puebla para las consultas de Victoria y aparte ir a ver lo de la denuncia para que se haga justicia contra el dueño de los perros, me despojó de todas mis cosas, nos dejó sin ropa a mi hija a mí, también me quedé sin mis documentos por lo que me ha costado realizar la denuncia, la cual ha sido tediosa al no contar con lo que necesito”, dijo.

Alejandra pide la colaboración de los poblanos para que localicen al dueño de los perros que agredieron a su hija, ya que no le importó la vida de la niña, dejando claro que ese día no le importó si se desangraba.

La madre de la pequeña mencionó que tras el ataque pudo haber perdido medio rostro, sin embargo, por la pronta atención médica en el Hospital para el Niño Poblano, pudieron reconstruir su rostro, pero aún le faltan dos cirugías más.

La madre de la pequeña pide ayuda a los poblanos para ayudarla con algún donativo para los gastos para los medicamentos, comida y pasajes, por lo que se puede depositar cualquier cantidad a la cuenta de banco 5204167329499891 de Citibanamex.

“Los gastos son por la medicina externa, no me van a cobrar por ninguna de las cirugías, pero sí por los medicamentos que no tienen en el Hospital. Los tengo que comprar ya y pues me quedé sin trabajo, ya que me tengo que hacer responsable de su recuperación. Tengo que hacer fuertes gastos y me estoy viendo en la necesidad de pedir apoyo, ya sea comida o lo que la gente guste”.