A casi un año del feminicidio de Sandra Magaly en San Jerónimo Caleras sigue libre el asesino

A casi un año del feminicidio de Sandra Magaly N, que tenía 27 años de edad y a quien privaron de la vida por asfixia mecánica, el presunto feminicida sigue libre a pesar de que fue denunciado por golpearla y quemarle un jacal antes de asesinarla el paso 13 de noviembre del 2019 en su domicilio de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras.

De acuerdo con información de El Sol de Puebla, el padre de la joven exige justicia por el feminicidio de su hija que dejó en la orfandad a un niño de 8 años de edad y pide a la Fiscalía General del Estado (FGE) Puebla que hagan su trabajo y por otro lado, solicita el apoyo del gobernador del estado Luis Miguel Barbosa para que intervenga y no haya impunidad en el asunto.

“Antes de que matara a mi hija, el sujeto fue denunciado porque la golpeó y quemó un jacal. Le dijo que primero era ella y después yo, por eso aquí sigo esperando a ver si tiene el valor de ahora regresar por mí”, con lágrimas dijo el padre de Sandra Magaly,

Desde el lugar donde hace un año su hija fue encontrada sin vida, el padre de Sandra recordó que la joven madre de un pequeño de 8 años, soñaba con independizarse y tener su propia casa, motivo por el cual, ambos, al saber de albañilería, comenzaron a construir algunos cuartos, sin imaginar que un 13 de noviembre la vida les cambiaría para siempre.

“Sabemos que ya hasta lo han ubicado en la zona del mercado Hidalgo vendiendo droga, las autoridades no hacen nada, estamos a escasos días de que se cumpla un año del crimen y no, no nos dan esperanzas de nada. En Fiscalía nada más nos hacen dar vuelta y vuelta, primero nos pusieron un abogado, después otro y luego otro, no hemos tenido respuesta de nada, cada que vamos igual nos vuelven a tocar el tema, las misma preguntas, que cómo fue, nos piden fotos, personas que vayan a atestiguar y seguimos en lo mismo, ya dimos fotografías, todo hasta direcciones”, acusó.

Además, aseveró que incluso un video de las cámaras de vigilancia de una tortillería se hizo “perdedizo”, pues luego de matar a su hija, el sospechoso pasó a comprar tortillas muy cerca del lugar e incluso, su rostro es perfectamente identificable en esa grabación.

Los hechos del feminicidio

Los hechos se registraron el pasado 13 de noviembre del 2019 alrededor de las 7:00 horas, cuando su hijo menor de edad encontró muerta a su madre en el sillón de la sala en el domicilio en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, al norte de la capital poblana.

Sandra Magaly N, que tenía 27 años de edad, quien fue víctima del feminicidio 78 de ese año fue privada de la vida por asfixia mecánica, pues en las primeras diligencias realizadas, su cuello presentaba algunos golpes.

El menor al ver a su madre sin vida pidió apoyo a los vecinos, que llamaron al 911, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y paramédicos de SUMA, quienes confirmaron que Sandra Magaly N ya no contaba con signos vitales, tras ello pidieron apoyo a elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes de levantamiento de cadáver e iniciar las investigaciones por feminicidio.