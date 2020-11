Me encañonaron y me robaron todo, hasta mi comida: asaltada narra momentos de terror en el Periférico

La poblana Yuridia, de 35 años de edad, sufrió hace seis meses una de las peores experiencias tras ser asaltada por tres sujetos empistolados, a plena luz del día y a la vista de varias personas los cuales no hicieron el mínimo intento de ayudarla.

De a cuerdo con El Sol de Puebla, varios poblanos coincidieron con la inseguridad que se vive en la zona por lo que exigen la presencia de policías en el lugar.

“Me asaltaron hace seis meses cuando estaban arreglando lo de Periférico Ecológico y ponían las máquinas, entonces tapan la visibilidad; eso fue a las 7 de la mañana; estaba el sol a todo lo que da, fueron tres sujetos con arma de fuego. Me quitaron todo, no traía mucho porque iba a trabajar, pero hasta mi comida se llevaron. Esto hace que uno se vuelva más temeroso y precavido, es andar con temor; hay vigilancia, es esporádica, pero lo que falta es convivencia entre vecinos y como sociedad, porque ese día que a mí me asaltaron pasaron personas y nadie hizo nada”, contó la joven madre, que diariamente debe atravesar el puente peatonal que cruza el Periférico y conecta a las unidades habitacionales Agua Santa y San Bartolo, al sur de Puebla.

De igual manera una vecina refirió que el mayor problema es en la noche, pues a pesar de estar iluminada la zona, hace falta más alumbrado y vigilancia, ya que en la tarde debajo del puente comienzan a reunirse sujetos que se drogan e indigentes que suelen pernoctar ahí.

Drogadictos bajo el puente

Cabe mencionar que una situación similar se repite a escasos tres minutos de distancia, en el puente peatonal que se localiza a la altura de Periplaza, donde no solo las pintas que hay en la pared hacen que este luzca inseguro, pues los transeúntes se topan con el obstáculo de un puesto ambulante de ropa y cosas usadas.

Los vecinos del lugar resaltaron asaltos a transeúnte a cualquier hora del día, además de que no hay vigilancia, desafortunadamente a la gente no le queda más opción que transitar por ahí, pues arriesgarse a cruzar por debajo del puente, es decir sobre Periférico Ecológico, sería atentar contra su propia vida, ya que serían arrollados por los vehículos que por ahí circulan.

“No se ha escuchado tanto por lo mismo de la pandemia, pero en temporada de clases, es cuando aprovechan el paso del puente, hace falta vigilancia porque incluso ha habido asaltos en las puertas que están sobre el carril de Periférico, pero ni modo, solo hay que andar con más cuidado, no queda de otra”, comentó un transeúnte de 50 años de edad.

Por otro lado, a la altura del fraccionamiento Bosques de Chapultepec, donde a mediados de octubre se suscitaron al menos tres asaltos a transeúnte por parte de sujetos armados que huían por un camino de terracería que conectan con Galaxia La Calera, ahí, después de estos hechos, un guardia de seguridad privada vigila desde la mañana hasta la tarde, brindando un poco de tranquilidad a los residentes.

Con información de: El Sol de Puebla