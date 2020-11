Preparatoriano BUAP es asesinado en asalto violento por no llevar su cartera

La violencia que se registra en la capital poblana cobró una nueva víctima y esta vez fue Aldo Padilla Cid, un joven de sólo 18 años de edad, quien perdió la vida tras ser atacado por un par de asaltantes, justo enfrente de la iglesia ubicada en la colonia Volcanes, solo por no llevar objetos de valor ni cartera, por lo que en represalia, los hampones lo apuñalaron hasta privarlo de la vida.

La delincuencia en Puebla cobró una nueva víctima y esta vez fue Aldo Padilla Cid, un joven de sólo 18 años de edad, quien perdió la vida tras ser atacado por un par de asaltantes, justo enfrente de la iglesia ubicada en la colonia Volcanes, en punto de las 21:00 horas, por no llevar objetos de valor, mismos que no cargaba consigo pues regresaba de una clase de lo que era su pasión: el baile.

Los hechos se registraron el pasado lunes 16 de noviembre, cuando el joven poblano salió de su clase de danza de la academia Sisti, y luego de transitar por la colonia Volcanes fue interceptado por unos sujetos que intentaron despojarlo de sus pertenencias, pero por no llevar su cartera lo apuñalaron. Durante el atraco, los hampones también le arrebataron su mochila y posteriormente huyeron con rumbo desconocido, por lo que ahora están libres, mientras que Aldo falleció justo el día de cumpleaños de su novia, Ilse Beltrán, con quien sostuvo una relación durante tres años.

Puebla se levantó: BUAP y Upaep encabezan exigencia de justicia por Aldo

A través de redes sociales se hizo tendencia #JusticiaParaAldo, donde cientos de usuarios poblanos incluyendo amigos, familiares e inclusive autoridades como el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, exigieron al Gobierno del Estado hacer justicia para el joven que falleció tras ser asaltado.



A este reclamo se unió el ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, así como el rector de la UPAEP, Emilio Baños, acompañado de cientos de poblanas y poblanos incluidos amigos y familiares de Aldo, quienes advirtieron que no descansarán hasta que se le aplique todo el peso de la ley a los delincuentes que se convirtieron en los verdugos de Padilla Cid sólo por no llevar nada de valor, pues de acuerdo con distintas versiones, el joven nunca se opuso al asalto.



Esto no puede seguir pasando, Aldo tenía apenas 18 años de edad.



Mi solidaridad para su familia y amigos#JusticiaParaAldo https://t.co/ajOrVhq1od

Toda nuestra solidaridad con la comunidad @BUAPoficial.

Encomendamos a Aldo y nos sumamos a la exigencia de #JusticiaYPaz para #Puebla. https://t.co/I4Zr18avto

“Toda nuestra solidaridad con la comunidad BUAP, encomendamos a Aldo y nos sumamos a la exigencia de #JusticiaYPaz para #Puebla”, expresó el rector de Upaep.