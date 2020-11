Perfil: Aldo Padilla era un joven estudioso, risueño y bailarín, hasta que lo mataron (VIDEO)

Aldo Cid recién acababa de terminar la preparatoria, la cual cursó en la unidad académica de la BUAP Emiliano Zapata, perteneciendo a la generación 2017-2020; inclusive se encontraba matriculado y estudiando la carrera de Fisioterapia en una universidad privada de la capital poblana. Además, el joven era el menor de tres hermanas de la familia Padilla Cid. Aldo mantuvo una relación de tres años con su novia, Ilse Beltrán, quien hoy, a través de redes, agradece a la vida por haberlo puesto en su camino y lamentó perderlo justo el día de su cumpleaños.

“¡Mi gran amor! Hoy en mi cumpleaños me toca llorarte, me toca asimilar que ya no estarás más conmigo; gracias por todos los momentos que me entregaste, por todas las veces que te preocupaste por mí, me diste los mejores 3 años a tu lado, no puedo decirte adiós porque es imposible, hasta volvernos a ver mi amor. Mi eterno amor, vuela, vuela muy alto, te amo por toda la vida, solo te pido que me des fuerza, no puedo mi cielo, no puedo”, publicó.