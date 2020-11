Ambulancia jamás llegó por Aldo; mamá lo llevó al hospital, pero murió en el trayecto

La ambulancia no llegaba así que su mamá lo cargó, lo subió a su camioneta y lo trasladó al hospital de la BUAP, donde los médicos ya no hicieron nada, porque había fallecido

La última vez que Aldo Padilla Cid llamó por teléfono lo hizo con su madre para confirmar que estaba a una calle de llegar a su casa en la colonia Volcanes, de la ciudad de Puebla. Minutos después un vecino de la familia tocó a la puerta de la casa para avisar que su hijo estaba tirado frente a la iglesia.

Como no llegaba la ambulancia y los policías no sabían cómo saber si tenía signos vitales, la mamá cargó a su hijo, lo subió a su camioneta y lo trasladó al hospital Universitario de la BUAP, donde los médicos ya no hicieron nada, porque había fallecido.

Jaime Cid, tío de Aldo, narró a MTPNoticias cómo se enteró la familia de esta tragedia, de un joven entusiasta, sonriente, quien egresó con mérito académico de la preparatoria ‘Emiliano Zapata’, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Esa noche del 16 de noviembre, ladrones acabaron con los sueños de un joven que había hecho su examen de admisión para estudiar la carrera de Fisioterapia en una universidad privada.

La mamá estaba muy pendiente esa noche de él, tomó el celular y buscó el número de su hijo para preguntar dónde estaba, después de ir a ensayar baile con un grupo de jóvenes.

“Mi hermana todavía le habló cerca de las 9:20, ya estaba un poco retrasado para llegar a casa, le dijo que ya estaba en la esquina de la casa que ya está a punto de llegar. Minutos después por un conocido de mi sobrino le dijeron a mi hermana que Aldo se encontraba frente a la iglesia”

En el cruce de la 17 Sur y 35 Poniente estaba el joven y tres policías viéndolo, quienes no pudieron detectar si tenía signos vitales. En la desesperación, la mamá lo trasladó al hospital Universitario, donde los médicos ya no hicieron nada por él, al sitio llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla para hacer las diligencias.

La carpeta de investigación se abrió por el delito de homicidio, pues el joven fue atacado con un arma punzocortante a la altura del abdomen.

Jaime Cid confía que la Fiscalía realizará las investigaciones para que se haga justicia en el caso de su sobrino, quien tenía un futuro prometedor y quien este 18 de noviembre fue sepultado en el Panteón Municipal. La carpeta de investigación se abrió por el delito de homicidio, pues el joven fue atacado con un arma punzocortante a la altura del abdomen.

Jaime Cid confía que la Fiscalía realizará las investigaciones para que se haga justicia en el caso de su sobrino, quien tenía un futuro prometedor y quien este 18 de noviembre fue sepultado en el Panteón Municipal.

