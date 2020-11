Confirma Simón Ahued que está imputado por la falsificación del permiso y por eso se amparó

El youtuber poblano Simón Ahued confirmó que promovió un amparo ante el Juzgado Primero de distrito de Amparo Penal del Estado de Puebla, tal como lo adelantó CAMBIO, debido a que es acusado por falsificar el permiso de su auto de lujo, Camaro.

El influencer realizó un video en su canal de YouTube: “NO ME QUIEREN DEVOLVER MI AUTO DEPORTIVO!!!!!”, para justificar su “huida” a Tulum, Quintana Roo

“Me tuve que amparar porque me iban arrastrar, cuando llegó a Tulum, me dicen eres como imputado, entonces digo “me imputaron por un permiso”. No tuve nada que ver con el permiso, lo compré en Guerrero”, dijo el astro de los autos deportivos.

Señaló que, si el permiso es falso, a quien deben de investigar es a Guerrero, pues fue ahí que se lo expidió, y no a él que pagó una suma de dinero por obtenerlo “lícitamente”

“Dijeron ese permiso es falso. Guerrero ya no expide permisos, pero este permiso es de un municipio de Guerrero. Sólo lo usé una vez para transportarlo cuando fui a Acapulco. Lo transporté, fue un mal día un mal momento para el coche”, dijo.

Dijo que, aunque varias veces fue a la FGE para recuperar su vehículo, siempre “me la hicieron cansada” y que incluso abrieron una carpeta de investigación, primero citándolo como testigo, pero después fue señalado como imputado por el delito de falsificación de documentos oficiales.

“He intentado sacarlo, me he gastado el poco dinero que tengo, el mucho dinero que tengo, me ha costado bastante trabajo porque nadie me ha regalado nada (…) He estado con una abogada metiendo papeles, es muy tardado el

VIDEO:

https://www.facebook.com/watch/?v=1761883633977508