No aceptamos ni todo el dinero del mundo, no habrá perdón: dice papá del atropellado por briago del Mercedes (FOTOS Y VIDEO)

José Prisciliano aseveró que no busca dinero, ya que no hay monto económico que le devuelva a su hijo, y sólo quiere que el responsable de quitarle la vida sea condenado conforme a la ley

La familia del briago del Mercedes intentó amedrentar y luego sobornar a la familia de Juan Carlos, así lo aseguró para CAMBIO su padre, José Prisciliano Medel Huerta, quien además señaló que no otorgará el perdón al responsable de la muerte de su hijo, ya que ni todo el dinero del mundo es suficiente para reparar la pérdida.

Mientras velaban el cuerpo de su hijo, Medel Huerta mencionó para CAMBIO que desde el momento del accidente recibieron amenazas para llegar a un arreglo económico con la familia del junior que atropelló a Juan Carlos, pues aseguraron que tenían muchos contactos y que el conductor saldría libre de cualquier forma.

Sin embargo, José Prisciliano aseveró que no busca dinero, ya que no hay monto económico que le devuelva a su hijo, y sólo quiere que el responsable de quitarle la vida sea condenado conforme a la ley, por lo que no otorgará el perdón al conductor e irá hasta las últimas consecuencias legales, esperando que se haga justicia.



“Desde el primer momento intentaron amedrentar, de comprar todo, nos dijeron que nos arreglábamos por la buenas o por las malas, como quisiéramos hacerle, el inculpado podía brincar la justicia (...) yo le dije al abogaducho ese que se guardaran su dinero, yo dinero no les pido, lo que quiero es que el culpable se quede en la cárcel”, mencionó.



Asimismo, el padre de Juan Carlos detalló que desde el momento del accidente los policías que arribaron a la zona le dieron trato preferente a Yamil N, quien lo atropelló, pues no iniciaron con las diligencias correspondientes hasta seis horas después; en tanto, el cuerpo sin vida del joven estuvo dos horas sobre la carpeta asfáltica.

La tarde de este martes, el cuerpo de Juan Carlos llegó a su casa en la junta auxiliar de Santa María Malacatepec, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, para que sus familiares y amigos pudieran despedirse de él, al momento de llegar el padre mencionó que no iban a abrir el féretro debido a que el accidente dejó en muy mal estado al hombre de 27 años.

La noche del pasado 24 de noviembre, Juan Carlos se dirigía a su casa después de su primer día de trabajo, por lo que mandó un mensaje a su madre diciéndole que iba a tomar el camión y que tenía hambre, sin embargo no llegó a su hogar, pues Yamil N lo arrolló por al menos 50 metros cuando conducía su Mercedes Benz blanco a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con fuentes cercanas a CAMBIO, Yamil N es hijo de un importante empresario dedicado a la construcción, por lo que intentó amedrentar a la familia del hoy occiso, además era todo un cafre, ya que el vehículo en el que arrolló a Juan Carlos tenía 28 fotoinfracciones.