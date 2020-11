Tras liberación del briago del Mercedes, familiares piden acuerdo reparatorio y justicia

La familia del briago que atropelló a Juan Carlos asegura que ellos no perdonarán a Yamil, y piden que sea encarcelado

La familia de Juan Carlos Medel joven que murió atropellado por el briago de Mercedes-Benz blanco, solicitarán al juez de control el acuerdo reparatorio, ellos exigen justicia, su familia no otorgó el perdón, ya que ellos no quieren dinero y lo que piden que sea enviado a la cárcel.

La hermana de Juan Carlos, a través de su cuenta de Facebook, publicó un mensaje en donde dijo que a nombre de toda su familia se mantiene en la postura de rechazar cualquier acuerdo económico que permita la liberación de Yamil, situación por la cual reprocharon la decisión del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Además, en su publicación comentaron que fue a través de los medios de comunicación que se enteraron del resultado de la audiencia, pues su abogado asesor y del MP no tuvieron la atención de llamarlos al término de la misma para informarles lo que había ocurrido.

"El día de ayer el asesino de mi hermano salió libre, como familia no teníamos idea. Nos enteramos a través de los medios que había llegado a un acuerdo con el juez, he visto en demasiadas publicaciones que como familia accedimos a una suma monetaria, lo cual es FALSO, como hemos repetido hasta el cansancio mi hermano no volverá a la vida con nada(...)", escribió Patricia Medel.

La hermana de Juan Carlos consideró que el influyentismo con el que se condujo Yamil, su familia y sus abogados desde un principio, deja ver que buscaron por todos los medios evitar que el conductor ebrio del Mercedes-Benz blanco pisará la cárcel.

Por lo que, exigieron a las autoridades que Yamil sea enviado a la Cárcel y además se le retiré la licencia de conducir para evitar que vuela atropellar a otra persona.

"Yo sé que hay muchas personas que se sienten JUECES Y VERDUGOS pero la realidad es que si mi hermano en vida lucho hasta el cansancio para lograr lo que se proponía de manera honesta es porque así fuimos educados, habrá quienes no lo crean pero es la verdad, nosotros NO PODEMOS COMPRAR UN JUEZ, NO PODEMOS PAGAR MILLONES PARA QUE DETENGAN AL HOMICIDA DE MI HERMANO, ACTUAMOS CON CAUTELA, ACTUAMOS CONFOME A LA LEY, estamos en manos de la educación cívica de los funcionarios del gobierno", escribió la hermana de Juan Carlos.