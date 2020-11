Dejan en libertad al briago del Mercedes el mismo día que sepultaron a Juan Carlos

A pesar de la exigencia de justicia de la familia de Juan Carlos Medel por la muerte del joven de 27 años a manos de un briago que conducía un Mercedes Benz, el padre del fallecido determinó que podrían llegar a un acuerdo reparatorio y con esto el responsable pudo salir libre el pasado viernes, aunque un día después se arrepintió y solicitó a su abogado presentar los recursos necesarios.

Fuentes cercanas al caso informaron que el día de la audiencia en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, el abogado de la familia Medel, Julián Rojas Moro, presentó un escrito firmado por el padre, José Prisciliano, en el que se solicitaba la reparación.

Fue de esa forma que la defensa de Yamil obviamente aceptó el acuerdo y al ser un delito culposo y no grave como los tipificados en el Artículo 19 Constitucional, el juez determinó la liberación de Yamil.

La familia de Juan Carlos no estuvo presente en la audiencia del pasado viernes, pues mientras se desarrollaba la cita en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, también se estaba enterrando al joven y tuvieron conocimiento de la liberación del responsable por los medios de comunicación.

Ante esto, la familia de Juan Carlos Medel le solicitó a su abogado tramitar al juez de control que revierta el acuerdo reparatorio justo al día siguiente de la liberación, es decir el sábado, por lo que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla deberán reiniciar el proceso penal en contra de Yamil.

Ante esto, la hermana de Juan Carlos publicó en redes sociales un mensaje en donde dijo que a nombre de toda su familia se mantiene en la postura de rechazar cualquier acuerdo económico que permita la liberación de Yamil, situación por la cual reprocharon la decisión del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Además, en su publicación comentaron que fue a través de los medios de comunicación que se enteraron del resultado de la audiencia, pues su abogado asesor y del MP no tuvo la atención de llamarlos al término de la misma para informarles lo que había ocurrido.

"El día de ayer (viernes 27 de noviembre) el asesino de mi hermano salió libre, como familia no teníamos idea. Nos enteramos a través de los medios que había llegado a un acuerdo con el juez, he visto en demasiadas publicaciones que como familia accedimos a una suma monetaria, lo cual es FALSO, como hemos repetido hasta el cansancio mi hermano no volverá a la vida con nada (...)", escribió Patricia Medel.