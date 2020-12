Familiares de El Sabas acusan que la SSP le sembró drogas y armas

Familiares de Erick T, alias ‘El Sabas’, acusaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) le sembraron droga y armas sólo por ser el hermano de un presunto líder narcomenudista identificado como Moisés T., ‘El Moi’. Además fue golpeado, por lo que temen por su integridad física y salud, ya que sufre de trombosis venosa profunda y por un traumatismo grave puede perder la vida.

En entrevista para CAMBIO, la esposa de Erick T. comentó que la detención de su esposo fue después de que salió a jugar con sus hijos al parque y comprarles pizza para cenar, la noche del pasado 26 de noviembre a las 10:03 pm en la 24 Sur y la Avenida Juan de Palafox y Mendoza, lo cual quedó grabado en un video de una cámara de seguridad; sin embargo, de acuerdo al informe de la detención del primer respondiente de la Policía Estatal, la detención la realizaron a las 00:07 horas del 27 de noviembre.

“Lo detienen, simplemente lo paran, por lo que él les muestra sus credenciales de su trabajo y no les importa, agarran y se lo llevan (…), el día de su detención fue golpeado por los policías estatales, él sufre de trombosis venosa profunda y por un traumatismo grave él puede desarrollar trombos y puede ser fatal para él. El domingo fue trasladado al penal de San Miguel, en donde igual lo golpearon muy feo, por lo que está en servicio médico”, dijo Marisol.

De acuerdo al boletín proporcionado por la SSP el pasado 27 de noviembre, la detención de Erick T fue en la 24 Sur y la Avenida Juan de Palafox y Mendoza, cuando estaba a bordo de una camioneta Jeep Renegade; y al hacer una revisión, los agentes encontraron entre sus pertenencias sustancias con las características de las drogas conocidas como cristal (81 dosis), marihuana (41 dosis) y heroína (19 dosis).

Además, un arma de fuego Colt M4 calibre .223 abastecida con 15 cartuchos útiles, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Asimismo, dijo que la única acusación de la SSP que es verdad es que hermano de Moisés T, ‘El Moi’, pero ella y su esposo trabajan honradamente y no tiene nada que ver con la célula criminal a la que se le vincula, ya que antes de sus detención trabajaba como ayudante general para la empresa Servicios Incorporados Múltiples SA de CV (Servimsa), rolando turnos cada mes de lunes a sábados, con los domingos como día de descanso.

Además, Marisol comentó que para tener ingresos extras venden ropa en un local, la cual adquieren en el tianguis de Tepeaca. Asimismo, él ha sido conductor de trasporte de carga, por lo que siempre tenía vigentes sus antecedentes no penales.

Ante esto, Luz María, madre de Erick T, dijo a esta Casa Editorial que por ser madre de Moisés T., ‘El Moi’, no quiere decir que toda la familia esté involucrada en sus actividades ilícitas.

“Nosotras ya tenemos miedo, nosotras como mujeres, yo ya tengo miedo de salir a la esquina, ya que amenazaron a todos que sean de su familia o lleven su apellido nos van hacer lo mismo. Y si nos llega a pasar a mí o mi familia hago responsable a la Policía Estatal, nos está hostigando, ya que fuera de mi casa siempre está una camioneta de inteligencia, ya no sé qué hacer. Quieren que me vaya de Puebla, para que dejen de detener a mi hijos que trabajan honradamente y no están en la organización”, dijo.