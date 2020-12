FGE reinicia búsqueda del cadáver de Paulina Camargo, cinco años después (VIDEOS)

Después de cinco años de la desaparición de Paulina Camargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) reinició la búsqueda del cuerpo de la joven en un predio de la colonia Insurgentes Oriente, muy cerca de la unidad habitacional La Margarita, donde fue la última vez que se le vio con vida, el 25 de agosto del 2015.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía municipal resguardaron los trabajos de peritos forenses de la FGE y caninos policiacos, que junto con una máquina de trascabo removieron tierra de un predio de la calle San Cristóbal para intentar dar con el cuerpo de Camargo.

A pesar de que la Fiscalía General del Estado encabezó el reinicio de la búsqueda, no se confirmó de manera oficial. Sin embargo, en el lugar de los hechos se dio cita la mamá de Paulina Camargo, Rocío Limón Maldonado, quien recorrió el lugar sin tener ninguna novedad.

Apenas el pasado 25 de agosto del presente año se cumplieron cinco años de la desaparición de Paulina Camargo Limón, quien fue vista por última vez la noche del 25 de agosto del 2015, y a quien presuntamente José María, ‘Chema’, Sosa asesinó, pero su cuerpo sigue sin ser encontrado y las autoridades la tienen en calidad de desaparecida.

Juicio por desaparición reactivó la búsqueda

El pasado 25 de noviembre la familia de Paulina Camargo inició un juicio por el delito que desaparición forzada. En entrevista con diferentes medios de comunicación, los padres de la Paulina, Rocío Limón Maldonado y Rolando Camargo Muñoz, explicaron que con este juicio esperan esclarecer los hechos del asesinato de su hija, pues confían en que se encuentren sus restos para que de esta manera se determine la responsabilidad sobre José María y también obtener descanso, pues han buscado su cuerpo hasta en 10 estados.

Además, los padres expresaron que Miguel Barbosa Huerta, gobernador de la entidad, les manifestó todo su apoyo en el curso de las investigaciones para dar con el paradero de su hija.

En contraparte, la defensa de ‘Chema’ presentó denuncias en contra del ex gobernador Antonio Gali Fayad, además del ex titular de la FGE, Víctor Carrancá, y el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, bajo la premisa de que dichos funcionarios incurrieron en actos de corrupción sobre este caso y con respecto a la resolución del mismo.

Su último día

Paulina Camargo era una joven estudiante que tenía 18 semanas de embarazo y fue el 25 de noviembre de 2015 cuando acudió a una unidad médica para su revisión periódica. El padre del bebé y ex novio de Paulina, José María Sosa, llegó aquel día para suplicar perdón por haberse alejado de la joven, puesto que rechazó su paternidad e inclusive le pidió abortar, cuestión a la que ella se negó.

Luego de hablar con Paulina y acompañarla a su cita, los padres de la poblana la dejaron en compañía del ‘arrepentido’ padre; sin embargo, horas después no volvieron a saber de su hija, pese a intentar contactarla vía telefónica.

La pareja se trasladó al hogar de ‘Chema’, donde supuestamente la maltrató físicamente y la estranguló para posteriormente embolsarla y tirar su cuerpo, de acuerdo con la confesión del victimario; sin embargo, a la fecha no se han localizado los restos de la víctima.

Padres de Chema alegan que confesión fue bajo tortura

El padre del ex estudiante de mecatrónica por la Universidad del Valle de México (UVM) en Puebla y presunto victimario, Luis Alberto Sosa Vásquez, reveló que la confesión que realizó José María en la que se declaró culpable de la muerte de Camargo, ocurrió gracias a que fue torturado. En este sentido, el abogado defensor Antonio Gracia recalcó que en las pruebas médicas y periciales que se le realizaron a ‘Chema’ durante su llegada al reclusorio, demostraron huellas de supuestos golpes.

Sumado a esto, el litigante argumentó que la Fiscalía a la fecha carece de pruebas forenses que argumenten el homicidio de Paulina y por consecuencia tampoco algo sólido que demuestre que fue José María quien ejecutó el feminicidio.

José María, sentenciado a 16 años de prisión

Luego de ser aprehendido, José María Sosa permaneció detenido en el Cereso de San Miguel en donde recibió sentencia hasta cuatro años después de ser privado de su libertad, por lo que fue en 2019 cuando se le dictó auto de formal prisión, afrontando una condena de 16 años y seis meses por el delito de homicidio simple intencional en agravio. Además, en el proceso penal 374/2015 se le juzgó y se encontró culpable por aborto, con lo que no alcanzó el derecho a fianza.

Sin embargo, la denuncia que metieron los padres de Paulina en contra de ‘Chema’ por desaparición cometida por particulares no se ha resuelto. Lo anterior se ha visto frustrado por los amparos emitidos por la defensa del agresor.