Nayeli no desapareció, era golpeada por sus padres y por eso se fue de casa

Emily Nayeli Castro Ramírez de 17 años, quien fue reportada como desaparecida este 6 de diciembre, grabó un video para aclarar que no está desaparecida, ni se fue con el novio. El motivo por el que se salió de su casa fue porque era golpeada por su propia familia, la cual casi todos los días están tomando bebidas embriagantes.

A través de un video, la joven explicó que decidió salirse de su casa de forma voluntaria, porque teme por su integridad física al recibir un mal golpe por parte de su papá.

"Soy Emily Nayeli Castro Ramírez de 17 años, estudié en el Centro Escolar José María Morelos y Pavón, soy la niña desaparecida, perdida, raptada pero no tengo nada de eso, yo me fui de mi casa, pero no me fui porque yo hubiera querido o porque me haya ido con el novio, ni he tenido contacto con él. Me fui porque ya no quería estar ahí, tuve maltrato físico y psicológico. Pedí ayuda y no me pudieron ayudar", dijo la joven.