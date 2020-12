¡Increíble! Manosean a jovencita en el Centro y policía municipal no detiene al acosador

Una jovencita denunció a través de redes sociales que fue “manoseada” por un hombre en el Centro Histórico de la ciudad, comentó que solicitó apoyo de un policía municipal del Ayuntamiento de Puebla para que aprehendiera al agresor, pero el elemento de seguridad lo dejo ir.

Los hechos ocurrieron entre las calles 3 y 5 de Mayo, la víctima mencionó que luego de ser acosada, siguió al acosador y le pidió apoyo a un policía municipal que se encontraba en la zona para que intentara agarrarlo, pero el oficial hizo caso omiso, preguntando a la víctima si la habían despojado de algún objeto de valor.

La víctima narró el hecho “no me ayudo, no hizo nada, se quedó ahí parado recargado en su escudo antidisturbio”, escribió en redes sociales con sentimiento de impotencia quien también lamentó que las autoridades no hicieran algo ante el acoso al que se enfrentan muchas mujeres diariamente y enfatizó que “no iba provocativa, iba con pants, blusa de manga larga no escotada y con sudadera amarrada en la cintura precisamente para evitar que me gritaran y dijeran de cosas”.

Finalmente realizó un llamado a la ciudadanía para “cuidarnos entre nosotros” cuando surjan este tipo de incidentes.

La SSC dice que investigará el caso

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que dará seguimiento al reporte a través de la Unidad de Asuntos Internos, debido a que el policía municipal hizo caso omiso a la denuncia.