Nacida para ser salvaje, no asesinada: último mensaje de Karen, jovencita calcinada

Karen Hervey la joven que desapareció el domingo 6 de diciembre, y que el miércoles 9 de diciembre fue encontrada dentro de un vehículo, calcinada al lado de su amigo. Lo último que publicó en sus redes sociales fue el 9 de marzo, se trata de una fotografía de la joven al lado de su caballo con la leyenda: Born to be wild, not murdered que para colmo posteó el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con Periódico Correo, lo único que se sabe de la joven de 23 años es que desapareció el domingo 6 de diciembre, tras acompañar a su amigo Lorenzo Ríos Esquivias al sepelio de su padre, Lorenzo Ríos López, leyenda de la charrería que era conocido como ‘El Amo de los Caballos’, y que vivía en Valle de Santiago. Fue entonces que su familia reportó su desaparición y solicitó ayuda para tratar de localizarla.

El miércoles 9 de diciembre se reportó que en el camino que conduce de la comunidad Los Lobos hacia Cuatro de Altamira, se encontraba un vehículo incendiado y en su interior lo que parecían ser dos personas calcinadas.

La fotografía de Karen dejando ver su pasión por los caballos y con la leyenda: "Nacida para ser salvaje, no asesinada" ha impactado en redes sociales. Nueve meses después de haber subido esa foto, hoy es estandarte de la indignación en todo el país, luego de que se localizara un vehículo con dos cuerpos calcinados en el municipio de Valle de Santiago, de los cuales se cree que uno es el de la joven queretana de apenas 23 años.



“ELLA COMO TODAS NOSOTRAS VIVÍA CON MIEDO, hoy ya no está. Todos los días en México se cometen al menos 11 feminicidios ¿Sigues creyendo que exageramos? #NOSFALTAKAREN”, se lee en la publicación compartida por cientos de mexicanas desde este fin de semana tras conocer del hallazgo del cuerpo calcinado, que al parecer es el de Karen.



La Fiscalía General de Guanajuato no ha confirmado que sea ella ya que primero necesita acreditarlo con pruebas de ADN, y se encuentra en ese proceso.

Con información de: PeriódicoCorreo