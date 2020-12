Eukid no se saldrá con la suya; es vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito

Eukid C. ex operador morenovallista fue vinculada a proceso ahora por enriquecimiento ilícito, ya que la Fiscalía General del Estado de Puebla detectó que el ahora imputado no acreditó la legitimidad de varios millones de pesos correspondientes a sus ingresos mientras se desempeñaba como servidor público en la entidad poblana.

De acuerdo a un comunicado de la FGE, al dar seguimiento a la indagatoria, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción sustentó datos de prueba durante audiencia y obtuvo de la autoridad judicial, la vinculación a proceso de Eukid C. por enriquecimiento ilícito y prisión preventiva justificada en su contra.

Adicionalmente se determinó inmovilizar cuentas bancarias y bienes del imputado durante el tiempo que continúen las indagatorias.