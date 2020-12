Antonio busca a su hijo desde hace año y medio; su mamá se lo llevó de Puebla (FOTOS)

Entre desesperación e incertidumbre, Antonio Ambrosio, padre de un menor de 7 años, denunció que el Ministerio Público ha ignorado su solicitud para localizar a su hijo debido a que la madre desde hace año y medio se lo llevó y desde entonces no tiene datos de su paradero.

En entrevista para CAMBIO, el padre del menor Yosgart Alexis hizo un llamado a su esposa, Estela Logos Peña, para que le deje tener comunicación con su hijo, a quien no ve desde el 8 de junio del 2019, después de que ella se lo llevara de su hogar mientras él estaba en su centro de trabajo.

“Yo lo único que le pido a ella es que me deje ver a mi hijo y llegar a un acuerdo legal para yo darle su pensión alimenticia, ya que por los errores de nosotros él no debe estar sufriendo”, dijo.

La situación ocurrió después de que ambos tuvieran una discusión a consecuencia de problemas familiares la tarde el 7 de junio del año pasado. Al día siguiente, él salió a trabajar como todos los días y al regresar a su hogar, alrededor de las 17:00 horas del 8 de junio, Estela y su hijo ya no estaban en casa.

“Desde que se fue no sé dónde están o cómo están, lo único que yo creo es que mi hijo está con ella, y lo único que le pido es que me deje verlo”, recalcó.

Después de su partida, empezó a buscarlos con sus familiares sin obtener respuesta, por lo que fue al Ministerio Público (MP) a realizar una denuncia de desaparición; sin embargo, el agente del MP le dijo que no iba a proceder ya que su madre se lo había llevado y por ley ella tiene la custodia del menor.

“Yo no puede levantar una denuncia de desaparición de personas o por sustracción de menores porque fue la mamá la que se lo llevó y no podía proceder la denuncia. Lo único que los agentes del Ministerio Público hicieron fue levantarme una acta de hechos de que ella se había ido de la casa”, enfatizó.

Ante esta situación, Antonio Ambrosio ha salido casi todos los días a las calles de la ciudad de Puebla para dar con el paradero de su hijo sin tener buenos resultados, por lo que le pide a la ciudadanía si tiene alguna información del paradero de ella o de su hijo se comuniquen al número 222 792 9494, para cualquier información.

“Yo le pido de corazón que me deje ver a mi hijo, que me perdone por mis errores, porque sí cometí errores, pero mi hijo no tiene la culpa de que no pueda convivir con él, que es a quien más amo en esta vida, es la única cosa que le pido a ella, que no me castigue alejándome a mi hijo”, finalizó.