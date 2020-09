Lupita, la mamá luchona que vende servilletas bordadas tras operación de su bebé en el HNP

La señora ‘Lupita’ vende servilletas bordadas para poder pagar la operación de su bebé recién nacido, internado en el Hospital para el Niño Poblano, debido a que nació con un problema gástrico; al día gastan 600 pesos por el medicamento. La familia Pérez ha padecido un calvario, pues ni ella ni su esposo tienen trabajo, debido a que, con la pandemia, se quedaron sin ingresos, y no sólo eso, son padres de cuatro niños.

En medio de la pandemia, la señora Guadalupe Pérez está padeciendo todo un calvario, pues al no contar con un trabajo estable, tanto ella como su esposo, apenas les alcanza para comer, además de que hace unas semanas dio a luz a su cuarto hijo, que necesitó de una operación debido a que no puede defecar, pues todo lo que come lo vomita, provocando que gasten al día 600 pesos en medicamento para salvarle la vida.

La señora Pérez García, mejor conocida como ‘Lupita’, se hizo viral en redes sociales luego de que unos poblanos le tomaran una fotografía bordando unas servilletas en una de las salas de espera del Hospital para el Niño Poblano, asegurando que las estaba vendiendo para poder pagar los gastos de su bebito que se encuentra hospitalizado.

Fue en entrevista con CAMBIO que se pudo contactar con la señora Lupita para conocer su caso, en donde aseguró que, por la pandemia, ella y su esposo, provenientes de Huehuetla, Puebla, cercano a la Sierra Norte, se quedaron sin empleo, pues ella originalmente realiza labores domésticas limpiando casas y él, como chofer de taxi.

El calvario para ella y su familia comenzó en este año, cuando a finales del mes de julio, dio a luz a su cuarto hijo, sin embargo, narró que, al querer darle de comer, comenzó a presentar vómito y otras afecciones; posteriormente, al llevarlo al pediatra, le dieron la noticia que su bebé necesitaba una operación urgentemente.

“Nosotros como papás nos dimos cuenta desde que nació que su anito no estaba abierto, porque cuando le traté de dar de comer, comenzaba a vomitar, y no era normal, ahí vimos que mi bebé no estaba bien y fuimos corriendo con el pediatra, ahí nos dijeron que mi hijo necesitaba una operación de emergencia, pero no sabíamos qué hacer porque nos quedamos sin trabajo mi esposo y yo, además de que no teníamos contemplado ese gasto”

“Me dijeron que si mi bebé no era operado se iba a morir”

En este sentido, la señora Guadalupe, al no contar con el dinero suficiente, no sabía donde internar a su bebé para salvarle la vida, pese a ello, el pediatra le dijo que si no se le realizaba esta operación, podría morir, fue en ese momento cuando ‘Lupita’ narró que le recomendaron el Hospital para el Niño Poblano, en donde no tendría que pagar la operación.

Posteriormente, ‘Lupita’ internó a su bebé en este nosocomio, pese a ello, en estos momentos no cuentan con una casa propia, pues unas personas les prestaron un pequeño departamento donde quedarse ella, su esposo y sus 3 hijos, pues el recién nacido todavía sigue internado en el hospital.

“No lo pensé ni dos veces, cuando me dijo el pediatra que me lo trajera al HNP, no me importó esta enfermedad, sólo pensaba en salvarle la vida a mi bebé”, mencionó entre lágrimas.

Me piden comprar medicina y gasto 600 o 700 pesos al día

En el momento que los médicos le comenzaron a solicitar medicamento para salvar la vida de su bebé, la señora Guadalupe mencionó que fue por esta razón que empezó a bordar servilletas de todos los tamaños, desde 200 hasta 400 pesos, para poder tener que comer y principalmente pagar las medicinas de su hijito.

Además, señaló que al día le piden entre 2 o 3 medicamentos diferentes al día, por lo que viene gastando entre 600 hasta 800 pesos, por ello, es el costo de sus servilletas para que le pueda alcanzar para comer y pagar las medicinas.

“Por eso le estoy echando ganas, esto además me sirve como terapia porque la he vivido muy mal, después de que me dijeron todo lo que le pasa a mi bebé, me bajó mucho, me deprimí y no quería hacer nada, pero viendo a mi bebé cómo le hechas ganas, pues yo puedo también, ahí es cuando me acordé de lo que me gusta hacer, me gusta bordar”, lamentó.

Por último, ‘Lupita’ aseguró que todos los días está en el hospital del Niño Poblano para quien guste comprarle sus servilletas bordadas a mano, desde las 8 de la mañana hasta las 20:00 horas, además de que dejó su número: 2228095223

“No se caigan por esta enfermedad, yo les digo a todas las mamás que no tienen trabajo que primero están sus hijos, busquen de qué manera tener dinero para poder sobrellevar esta crisis, siempre sean positivos, si yo puedo ir solventando, poquito en poquito, a mi familia, ustedes también, tenemos que ser fuertes por nuestros pequeños”, finalizó.