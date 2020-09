Papá realiza rifa para comprar medicina para Leonel, joven de 19 años con leucemia

Leonel, con apenas 19 años, necesita recursos para solventar sus medicamentos debido a que sufre leucemia, sin embargo, su papá, Carlos Ramos, se quedó sin trabajo, producto de la pandemia, por lo que organiza una rifa de 150 pesos por boleto para poder continuar con la compra de medicamentos.

Fue un mes antes de que se diera a conocer el primer caso de COVID-19 en Puebla capital cuando a Leonel, de apenas 19 años de edad, le fuera detectada leucemia, pues su papá, Carlos Ramos, narró para CAMBIO que al principio un médico le había asegurado que tenía salmonelosis, ya que llegó a perder casi 40 kilos por esta enfermedad, sin saber que era realmente cáncer.

“Yo lo llevé con un doctor, primero me dijeron que era salmonelosis, me dijeron que le tenía que dar un tratamiento de 15 días para que mejorara, pero no pasó, comenzó a dejar de comer, a tener fatiga, sueño, bajó mucho de peso y se me sofocaba, pesaba 80 kilos antes. Luego lo llevé con otro médico, igual me dijeron que salmonelosis, sin embargo, otro doctor le mandó estudios y cuando los vio, lo mandó a internar, ahí le hicieron todavía más análisis y fue ahí donde me dijeron que Leonel tenía leucemia”, recordó Carlos.

Luego de que le fuera detectado el cáncer, al señor Carlos no le alcanza para costear las quimioterapias en un hospital privado, pues mencionó que su costo oscila en 150 mil pesos, por ello lo llevó al Hospital IMSS San José, donde ya le agendaron 200 quimioterapias en medio año.

Además, también tiene que costear los estudios para poder observar cómo va avanzando la enfermedad del cáncer en Leonel, debido a que el Hospital IMSS San José le ha ido dando largas para llevar a cabo éstas, pues señaló que le han ido recorriendo las fechas.

“Hemos tenido problemas para las ‘quimios’ de mi hijo, primero me dan una fecha y luego me la mueven, así se va el Hospital, no somos los únicos porque también hay más gente que se ha visto afectada; el mes pasado, pasaron 20 días para darle su tratamiento a mi hijo, por eso comenzamos esta rifa, para costear por lo mientras el medicamento y estudios de mi hijo, si lo meto a un hospital privado, me saldrá bien caro”, lamentó Carlos.

Así fue como un grupo de amigos de Carlos le propusieron que hiciera una rifa para poder recaudar dinero y, de esta manera, tener recursos para hacerle sus estudios, ya que la pandemia lo dejó por el momento sin trabajo, afectando su economía, pues también tiene que mantener a su esposa y al hermanito de Leonel, que es menor de edad.

Los amigos del señor Carlos fueron los que le donaron una máscara original firmada por el hijo del luchador Blue Demon y un DVD firmado por El hijo del Santo, para que se convirtieran en los premios de la rifa y así juntar dinero para continuar con la lucha contra el cáncer del pequeño Leonel.

“Los premios están padres para la gente que le gusta la Lucha Libre, a mí me hubiera gustado darles más, otro tipo de premios, pero mi situación no me lo permite y más por esta pandemia, yo sé que la gente está muy gastada y probablemente no me compren muchos boletos, pero lo que se llegue a juntar es bienvenido, yo siempre les estaré agradecido porque es para mi hijo”, comentó.

Los costos de estudios para Leonel oscilan entre los mil a 2 mil pesos, al igual que el señor Carlos tiene que comprar medicamento especial y material para mantener en buen estado su catéter, pues lleva un pegamento y un spray para que no se le irrite la piel, ya que se le tienen que hacer curaciones.

En cuanto al estado de salud y anímico de Leonel, el señor Carlos comentó que poco a poco va saliendo adelante, sin embargo, refirió que está muy joven para padecer esta enfermedad, pues tuvo una etapa en la que se deprimió por lo mismo.

Por último, el señor Carlos compartió la mecánica para la rifa que está organizando, la cual comenzó el pasado 1 de septiembre y finalizará el 1 de octubre. Él aseguró que no importa cuántos boletos venda, pues con lo que se tenga, llevará a cabo su rifa, en donde resultarán dos ganadores.

Para poder apoyar al señor Carlos y a su hijo Leonel, primero se debe depositar a la cuenta de Banco Azteca al nombre completo de Carlos Ramos Flores; posteriormente, mandar un mensaje vía WhatsApp al número 222 810 6613, con nombre y comprobante de depósito. De igual manera, para obtener mayor información, puedes comunicarte al número antes proporcionado y ser uno de los ‘héroes’ de Leonel.