Enfermera que ganó Medalla Miguel Hidalgo, ayudaba a sus pacientes a hacer videollamadas

"Me tomaba el atrevimiento de meter mi celular al hospital y hacer video llamadas para que mis pacientes pudieran sonreír, eso me daba una gran satisfacción", narró la enfermera poblana María del Rosario Juárez Olivares, quien recibió una de las 58 medallas "Miguel Hidalgo" por su destacada labor en medio de la pandemia por el COVID-19.

En entrevista, la enfermera del hospital regional de Zacapoaxtla señaló que ella junto con sus compañeros han sacado adelante a varios pacientes enfermos, pero, además de cuidarlos también querían que estuvieran con buenos ánimos por lo que narró que metía su celular al área covid para que los internados pudieran ver a su familia.

"Hemos atendido a varios pacientes, no sólo yo sino mis compañeros, en varias ocasiones tomamos la iniciativa de que al ver que el paciente no tenía comunicación con su familia me tomé el atrevimiento de meter mi celular y hacer video llamadas para verlos sonreír, cuando ellos me decían que eso les hacía feliz para mí era una gran satisfacción, nunca me espere esto pero gracias a Dios los pacientes que han estado a mi cargo han estado tranquilos, se han sentido en casa"

De igual forma, Rosario mencionó que hoy en día es feliz ejerciendo su profesión de enfermera en el hospital de Zacapoaxtla, además de sentirse satisfecha y plena con todo lo que ha realizado hasta la fecha, por lo que le pidió a la población que reconozcan el trabajo del personal de salud.

"Todos los que trabajan en el hospital son dignos de que se le reconozca su trabajo, yo siempre estaré de 7 de la mañana a 3pm de lunes a viernes, no sólo por el premio estoy feliz, sino por mis pacientes" relató.

Y es que el pasado miércoles 16 de septiembre, el gobierno de México a través de una ceremonia en la plancha del Zócalo de la CDMX, reconoció la labor de 58 trabajadores del sector salud de todo el país por prestar sus servicios en medio de esta pandemia, además de una lista de valores y aspectos que se tomaron en cuenta para escoger a los médicos y enfermeras ganadores.

Entre ellos, se encontraba la enfermera María del Rosario Juárez Olivares, que le fue entregada una de las 58 medallas en grado Collar de la Condecoración Miguel Hidalgo por su desempeño, amor a su labor, la responsabilidad y el heroísmo que realizó en medio de la pandemia.

Por último, la enfermera poblana dio un mensaje para la población, especificando que no deben rendirse en este periodo de contingencia y llevar a cabo todas las medidas de sanidad.