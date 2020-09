Faustino Soriano, héroe de Ajalpan: con su Wifi Van logra que niños tomen clases

Narró a esta casa editorial que todo comenzó cuando agarró el módem inalámbrico de su oficina, ya que, al no asistir de manera presencial, prefirió ayudar a los pequeños de escasos recursos para que no perdieran sus clases

El contador público, Faustino Soriano, es el ‘héroe’ de Ajalpan, pues a través de su ‘Wifi Van’, logra que niños y jóvenes tengan internet para tomar clases en línea, debido a que las clases presenciales están suspendidas por la pandemia de COVID-19.

En entrevista con CAMBIO, Faustino Soriano señaló que a través de esta noble labor se ha dado cuenta de que los niños apenas cuentan con un celular para poder conectarse.

“No tienen computadoras o teléfonos y tristemente los papás me comentan que sus hijos no podrán finalizar el curso escolar por no contar con internet ni con dispositivos para sus clases, es la realidad y yo sé que no sólo de Ajalpan, sino en muchos lados; llevando la solución se vio otro problema”, lamentó Faustino Soriano.

Sin embargo, el ‘héroe’ de las colonias de Ajalpan se ha vuelto viral en redes sociales por esta noble labor, pues narró a esta casa editorial que todo comenzó por la pandemia del COVID-19, además de que las clases serían de manera virtual, él que se desempeña como contador público, por lo que agarró el módem inalámbrico de su oficina, ya que, al no asistir de manera presencial, prefirió ayudar a los pequeños de escasos recursos para que no perdieran sus clases.

“La idea de esta actividad ha sido porque vi que un profesor en Chiapas adaptó su ‘combi’ para apoyar a una colonia, se me hizo una buena iniciativa, en la cual nos adaptamos, porque yo soy contador público, en la oficina tenemos un módem, pero como no estamos saliendo, jalamos el módem, pedí la van prestada, la adapté y de ahí partimos”, narró.

De igual forma, el contador público mencionó que alrededor de estos siete días que ha llevado internet a casa de los estudiantes, apenas en la red pueden conectarse 40 dispositivos al mismo tiempo, pese a ello, colocó dos computadoras dentro de la van, para que con Sana Distancia puedan realizar sus tareas los que no cuenten con algún celular o computadora.

Papás me han agradecido y para mí eso es la mayor satisfacción

Las satisfacciones que Faustino ha recibido luego de que el Gobierno federal declarara que al menos lo que resta del año las clases serían virtuales le ha dejado una gran lección, pues al iniciar esta labor, se percató que muchos padres de familia se quedaron sin empleo, por ello explicó que no dejará de dar Wifi gratis al menos lo que reste de la pandemia.

“Los niños que te vean primero como raro y luego que se acerquen para que se les explique algún tema con sus tareas se empiezan a alegrar, los padres nos agradecen mucho porque ahora la situación es complicada para todos, muchos papás se quedaron sin trabajo por la pandemia y por eso ahí entramos nosotros, apoyando lo más que podemos aportando nuestro granito de arena” comentó.

Por último, Faustino Soriano hizo un llamado a la población para que puedan replicar esta acción que está realizando desde Ajalpan, pues varios niños están corriendo el riesgo de perder el año escolar, además de que aseguró que él continuará dando esta labor el tiempo que sea necesario inclusive al final de la pandemia con tal de que los niños continúen sus clases.