Tianguis de Analco agoniza: locatarios temen no vender para el Día de Muertos y Navidad

Los comerciantes del tianguis de Analco temen que con la temporada de Día de Muertos y Navidad no repunten sus ventas debido a que ni siquiera han regresado la mayoría de los comerciantes, pues algunos temen contagiarse de COVID-19 y otros no tienen recursos para invertir.

En entrevista para CAMBIO, el líder de los comerciantes de Analco, Salvador Arismendi, lamentó que a cuatro sábados de que se les permitió instalarse para poder comercializar sus productos, no han podido repuntar sus ventas, ya que únicamente se permitió la instalación de 500 comerciantes que cada fin de semana se van rotando para poder tener la misma oportunidad de venta, aunado al clima que ha mermado la visita del turismo.

“Tenemos un horario reducido que también nos está afectando, la instalación de 500 comerciantes que se dividen entre unos 250 cada fin de semana para alternarse, sin embargo, la clientela luego llega y busca a los compañeros, pero no están y eso les provoca un problema, luego nos llovió y el clima no nos permitió trabajar bien”, mencionó Salvador Arismendi.

Explicó que el 15 por ciento de los comerciantes de Analco, que equivale a 100 de ellos, pidieron permiso de dos a tres meses para poder mejorar su situación económica y volver a invertir en sus productos, pues en el caso de varios de ellos a lo largo de la pandemia su mercancía se consumió y al no haber ventas algunos se verán en la necesidad de pedir prestado para poder regresar a la Nueva Normalidad.

También narró que otro cinco por ciento de los comerciantes temen contagiarse de coronavirus, por lo que no regresarán a sus actividades comerciales, además de que el turismo en Puebla se encuentra lastimado como en otras entidades, por lo que este porcentaje se rehusó a salir hasta que la enfermedad se pueda controlar.

“Nosotros somos 700 comerciantes normalmente, pero 100 de ellos no regresarán hasta que consigan el dinero para poder invertir, es triste y no quiero sonar pesimista pero pues también ahí la llevamos con todas las medidas de sanidad”, señaló.

Temen invertir en productos alusivos al Día de Muertos y Navidad

En este sentido, Salvador Arismendi mencionó que al no tener ingresos económicos para poder invertir en nuevos productos, para los comerciantes del tianguis de Analco la temporada de Día de Muertos será atípica, pues temen que se les vuelva a quedar la mercancía como con los productos del 15 de septiembre, que por no haber festejos se quedaron con varios adornos.

“Tenemos miedo, ahorita invertir en una temporada como el 15 de septiembre que no hubo festejos ni nada y que no hubo venta, ahora regresar en Todos Santos (Día de Muertos), que hay un 10 por ciento de comerciantes que venden productos de esta temporada normalmente, apenas este fin de semana sólo hubo dos puestos (…) muy pocos se quieren arriesgar, temen invertir porque se les va a quedar la mercancía y no podrán recuperar los ingresos”, lamentó.

El dirigente explicó que la misma situación sucedería con la temporada navideña, pues relató que la mayoría de los comerciantes son fabricantes de adornos navideños, por lo que tienen el proceso de producción encima, sin embargo, al ver las bajas ventas y la situación que atañe a la entidad, ven una temporada desoladora para comercializar estos productos.

“Hay gente que me pregunta si tendremos adornitos de Navidad, nuestra temporada navideña empezaría el 12 o 15 de noviembre, pero tenemos competencia con los supermercados que adelantan la venta de adornos, además de la pandemia; no tenemos ingresos porque la mayoría de nosotros somos fabricantes, se nos hace esto muy complicado, si no se vende se guarda, si es que no pasa de moda, si no se queda o se tira”, finalizó.