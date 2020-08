Al Club Puebla se le termina el punch, ahora cae ante Pachuca

De la luna a la lona, el Club Puebla registró su segunda derrota de forma consecutiva al caer por la mínima diferencia contra Pachuca, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Con esto, los de la Angelópolis cayeron de forma momentánea hasta la sexta posición del campeonato, y podrían descender hasta la novena, de darse una combinación de resultados en los partidos restantes de la jornada 5 del Guard1anes 2020.

Como ya es costumbre, el Puebla salió a esperar a su rival y buscar un contragolpe que liquidara el encuentro, sin embargo, no fue así, pues el Video Assistant Referee (VAR) sancionó un penal en contra de los camoteros, mismo que fue convertido por Ismael Sosa, dejando sin oportunidad a Nicolás Vikonis, y puso cifras definitivas al marcador.

Posteriormente, los locales buscaron ir al frente, y el entrenador Juan Reynoso buscó darle variantes a la delantera, por lo que debutó a Eduardo Herrera y mandó también a la contratación estelar de este semestre para el equipo, Bernardo Cuesta, sin embargo, nada pudieron hacer para revertir el marcador, pues no tuvieron una sola aproximación al área rival.

Este es el segundo descalabro de la Franja, mismo que llega antecedido de otro en el duelo anterior, con esto, los camoteros se ubican en la posición seis de la tabla general, con siete unidades, y podrían continuar cayendo en posiciones en caso de que se combinen algunos resultados en los partidos restantes de la jornada.

Además de que el Puebla empieza una pequeña racha negativa, se convierte en el primer encuentro en lo que va del Guard1anes que los poblanos no anotan, por consiguiente, quien había sido la figura del equipo, Santiago Ormeño, tampoco pudo marcar, rompiendo su racha perfecta, pues en cada aparición había aportado un tanto.

Reynoso justificó la derrota en el cansancio acumulado y el VAR

En rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador del equipo Juan Reynoso se escudó en el cansancio provocado por jugar tres encuentros en una semana, para justificar las dos derrotas de manera consecutiva, pues señaló que el equipo no tuvo la contundencia y generación de juego, debido a que los futbolistas estaban agotados por los partidos tan seguidos.

Además de volver a trinar contra el VAR, argumentando que las jugadas en contra del Puebla son revisadas y sancionadas, mientras que las que son a favor ni siquiera se examinan, pero mencionó que espera algún día el tema del asistente arbitral sea parejo para todos los equipos, y en una ocasión le toque a los camoteros sacar provecho de la situación.

“Hoy vi a mi equipo muy cansado, la cancha pesó mucho, hoy resentimos esos tres juegos en seis días y no tuvimos chispa, al no tenerla, al no tener agresividad e intensidad, no hay nada que hacer en ataque, (…) esperemos que en alguna venga la buena, lo que sí queda claro es que algunos van y les revisan el VAR y a otros no, ojalá se pueda equilibrar y dejemos de hablar de esta situación”, refirió.