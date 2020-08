La Araña pide confianza a la afición, dice que porteará bien ante Toluca

El segundo portero del Club Puebla, Iván ‘La Araña’ Rodríguez, aseguró estar listo y ser el indicado para aparecer en el arco del equipo el próximo viernes, ante Toluca, además de pedir a la afición tranquilidad y que brinden su confianza, sin embargo, el canterano camotero promedia dos goles recibidos cada que viste la camiseta de La Franja.

En rueda de prensa virtual, ‘La Araña’ aseguró que, durante todo este periodo de tiempo que le ha tocado estar en la banca, se ha preparado para poder suplir de la mejor forma a Nicolás Vikonis, y mencionó que para un suplente, es fundamental estar bien físicamente para cuando el equipo lo requiera.

Además, prometió a la afición dar lo mejor de sí en el rectángulo verde, para poder aportar su granito de arena y así ayudar a salir de la mala racha que vive el equipo, pues después de las primeras tres fechas sumando puntos, los de la Angelópolis registran tres derrotas de forma consecutiva.

“Me siento tranquilo y físicamente, en la cancha, me siento bien, hemos trabajado muy bien para estas oportunidades, que son pocas, estamos comprometidos para hacer un buen partido el próximo viernes, (…) el mensaje para la afición es que estén tranquilos, me he preparado bien y voy a salir a dar la mejor versión de mí”, refirió.

La Araña está muy confiado, pero sus números no lo respaldan

En su corta carrera en el máximo circuito del futbol nacional, Iván Rodríguez ha podido disputar sólo cuatro enfrentamientos desde su debut, en el Apertura 18, en los cuales ha recibido siete anotaciones, es decir, recibe, en promedio, dos goles cada que le toca participar con La Franja, y por si fuera poco, su último partido de Liga Mx fue en marzo del año pasado.

Sin embargo, tras la suspensión de Nicolás Vikonis, Rodríguez Trujillo tendrá que ser el titular en el duelo del próximo viernes ante Toluca, curiosamente, el primer partido que apareció como titular en la primera división también fue contra este equipo, y en aquel enfrentamiento recibió dos anotaciones.