Fui victima de abuso infantil: Blue Demon Jr. (VIDEO)

El Hijo del Santo entrevistó a Blue Demon Jr., quien hizo reveladoras declaraciones sobre su infancia.

"Desde los seis años y medio me regresé a hacer una vida con Ileana (su madre biológica), que yo no puedo llamarle vida, a Yucatán. Fue muy difícil porque el alcoholismo de Ileana tuvo muchas vicisitudes, era muy difícil para un menor. Tenía su pareja y me golpeaba, había abuso infantil", narró el hijo del Manotas.

"Tenían la caja de madera de un motor y cuando se iban a trabajar me encerraban en esa caja, la clavaba. Me encerraban desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Desclavaban la caja para que me vistiera y me fuera al colegio", agregó.

"Al principio tenía mucha desesperación, porque no era nada grato. Con el tiempo, una de mis ilusiones era volar, entonces convertí esa caja de castigo en mi cabina de avión. Me acuerdo que tenía un avión de hojas de palma y juguetitos que usaba como controles y me hacía el rato agradable en lo que me quedaba dormido. Con el tiempo esa situación la transformé en positivo y pude volar cuando fui al colegio del aire", confesó Blue.

Afortunadamente para él esta situación cambio, gracias a Blue Demon, quien lo adoptó luego de que su madre no pudo hacerse cargo de él.

"A los 6 meses mi padre adoptivo, Blue Demon, habla con mi abuelo, quien le dice que mi madre 'está muy verde, no puede con el niño, no sé si quieres hacerte cargo de él'. Mi mamá Goyita (esposa de Blue Demon) habla con él y deciden llevarme. Iliana, quien era mi mamá biológica, accedió… Fue una etapa feliz de mi vida, ha sido la mejor etapa de mi vida estar con la familia de mi papá adoptivo Blue Demon", recordó el Demonio Azul con gratitud.

Fuente: Record