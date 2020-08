¡Pura lengua! El día que Bartomeu dijo que Messi podría irse libre del Barça

Todos están a la expectativa de la decisión del astro argentino, ¿a dónde se irá?, ¿el equipo culé lo dejará? Sin embargo, algo sí sabemos y es que el Barcelona sin Messi no será lo mismo y el club resentirá su salida.

Otro de los protagonistas de esta historia es Josep Maria Bartomeu. El presidente de la institución catalana es uno de los apuntados por los aficionados como el hombre que no realizó las contrataciones necesarias para seducir a Messi con seguir en el Barça. Lo mismo ocurrió con el repentino despido de Ernesto Valverde y la contratación de Quique Setién y de hasta Ronald Koeman, el flamante nuevo entrenador.

Frente a este escenario, en las últimas horas apareció un video de septiembre de 2019. Hace casi un año, en una entrevista que el mandamás del club brindó al canal Barça TV, confirmó que Messi tiene una cláusula en su contrato para salir de la institución. “Messi tiene un contrato que firmamos hace dos años, de cuatro años, en el que en el último, en la temporada 2020-21, antes de empezarla, puede dejar el Barcelona. Para dejar el fútbol o para irse a otro sitio”, dice Bartomeu en las imágenes que recuperó el programa Presión Alta, que se emite en TyC Sports.

“También lo tenían otros jugadores como Xavi, Iniesta o Puyol cuando renovaron por última vez”, advirtió el máximo directivo del Barcelona en relación a lo que ya sucedió con otras leyenda del equipo. Es importante recordar que en el caso del ex número 6 de los culés, el futbolista eligió mudarse a Qatar para terminar su carrera como jugador del Al-Sadd Sports Club. Una vez que se retiró, Xavi se convirtió en el DT del conjunto qatarí. Mismo fue el caso de Iniesta, que dejó Barcelona tras la temporada 2017-18 y viajó con destino a Japón para jugar en el Vissel Kobe.

Además de remarcar una posible salida del máximo goleador en la historia del club, Bartomeu aclaró hace un año que Messi y el resto de las glorias del club tienen el derecho de decir su futuro por todo lo positivo que han logrado con el paso de los años.

“Lo que ocurre es que este tipo de jugadores, y Messi, son tan culés que dudo que se vayan a otro club. Tienen que tener la libertad, porque se la han ganado, de decidir ellos su futuro y cuándo quieren dejar de jugar al fútbol. Yo no sufro, Messi es muy culé y no tengo ninguna duda de que seguirá jugando en el Barcelona, y espero que muchos más años, no sólo hasta 2021”, confesó el dirigente barcelonista.

El último contrato que Messi firmó con el Barcelona de Bartomeu fue en diciembre de 2017. En aquella ocasión, el capitán y figura del equipo extendió su unión con el club hasta el final de la temporada 2021 por una suma superior a los 400 millones de dólares en todo concepto.

Mientras el mundo del fútbol espera que sucederá con Leo y su posible salida del equipo, los clubes más poderosos de Europa ya se preparan para ir a buscar a la leyenda. A pesar de que todos creen que el Manchester City de Pep Guardiola es el club que más puede tentar a Leo, el PSG de Di María, Neymar y Mbappé, lo mismo que el Inter de Milán y hasta la Juventus de Cristiano Ronaldo, sueñan con tener en su plantilla una camiseta ocupada con el apellido Messi.

