‘Canelo’ es un boxeador sobrevalorado, y puedo ganarle: Julio César Chávez Jr (VIDEO)

Chávez Jr. descartó que exista una revancha contra Álvarez debido a que, dijo, éste es un boxeador que no suele tomar peleas en igual de condiciones, de ahí su éxito.

Julio César Chávez Jr. está listo para enfrentar a Mario Cázares en la pelea de exhibición que sostendrá el próximo 25 de septiembre, durante la función cuya pelea estelar será la de su padre, el “Gran Campeón Mexicano”, ante “Travieso” Arce.

Sin embargo, más allá de hablar sobre su próximo rival, Julio César Chávez Jr. volvió a criticar al “Canelo” Álvarez, a quien muchos consideran uno de los mejores pugilistas del mundo y el máximo exponente que tiene México hoy por hoy.

Pero claro que esto no aplica para el “Hijo de la Leyenda”, pues, en su percepción, “Canelo” Álvarez es un pugilista sobrevalorado, el cual no ha ganado con claridad sus batallas más recientes pese a que el resultado lo haya favorecido.

“‘Canelo’ es un boxeador bueno, pero en estos tiempos, es uno sumamente sobrevalorado. Para mí y para muchos, de sus últimas 10 peleas, ha tenido ventaja en el peso… En las dos con Golovkin empató y perdió (el kazajo)… Con Cotto pudo ser empate y conmigo hicieron trampa en el peso. Al pesarme a las nueve horas y no comer hasta la una de la tarde, algo que nunca en la historia se ha visto”

Finalmente, Chávez Jr. descartó que exista una revancha contra Álvarez debido a que, dijo, éste es un boxeador que no suele tomar peleas en igual de condiciones, de ahí su éxito.

“Va a ser difícil que ‘Canelo’ me dé la revancha. No va a tomar una pelea en igualdad de circunstancias que las de su rival. Mucho menos a mí que soy su rival personal. Él es completamente falso, todo mentira, creado por Óscar de la Hoya. Y yo soy lo contrario, peleo contra el que dicen que no le voy a ganar”

Fuente: SDP