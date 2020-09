Reynoso se lanza contra el arbitraje tras derrota de La Franja ante América

También manifestó que La Franja no se asustó y pese a que cometieron errores en defensa, si lograron crear peligro en el área de las águilas por lo que Ochoa terminó siendo figura para que a la postre los poblanos se quedaran sin un solo punto.

"Ojalá pudiéramos jugar sin escudos, semana a semana a los equipos que no tenemos tanta prensa nos afectan y eso hace que no compitamos en igualdad de condiciones", mencionó Juan Reynoso, estratega del Club Puebla tras la derrota en casa ante América por tres goles a dos.

En conferencia de prensa post partido, el técnico peruano Juan Reynoso destacó sentirse frustrado por la marcación de penales dudosos siempre en contra de Puebla, situación que resaltó afectó en demasía en la voltereta que logró América ante su equipo, quien tuvo ventaja por dos goles tras el primer tiempo.

"Estamos frustrados, impotentes, cuando vamos a la casa de Tigres o al Azteca siempre pasan estos penales que en nuestra área si son penales y no van ni siquiera al VAR y en la última pelota de Chava de esos penales nos han cobrado dos o tres, esa parte hace que no compitamos en igualdad de condiciones", comentó.

“Ochoa terminó sacando dos o tres pelotas importantísimas, si nos hubiéramos asustado no hubiéramos creado tantas situaciones al frente. en situaciones claras de gol fuimos muy superiores, aceptamos que el segundo y tercer gol si fueron errores puntuales de nosotros , tuvimos claras arriba pero nos faltó contundencia, ojalá juguemos sin escudos, me frustra porque competimos bien y nos quedamos sin nada", declaró.

Para finalizar sentenció que no demerita el triunfo de los pupilos de Miguel "Piojo" Herrera, pues a diferencia de los enfranjados, fueron contundentes; sin embargo, recalcó que las constantes equivocaciones de árbitros en favor de los "Grandes" se mete en la cabeza de sus futbolistas, ante esto Reynoso señaló que deberán mejorar para sobre ponerse a dichas fallas.

Yo no quiero demeritar lo de América porque las que tuvieron las metieron, uno se queja y de momento queda como que se excusa en situaciones extra deportivas, pareciera que los equivocados somos nosotros y no ellos (árbitros).Me incomoda que semana a semana perjudican A los que no somos "grandes" porque hay penales que dicen por qué se los cobran o expulsan jugadores, se resuelve el juego y al otro día nadie dice nada".

"En nuestra autocrítica sabemos que debemos corregir pero parte de los goles que nos hacen son penales y penales que no son tan claros, debemos cerrar antes los partidos y mejor", concluyó.

Los camoteros deberán cambiar el chip y reponerse de cara a su duelo del próximo viernes ante FC Juárez que será en calidad de visitante.