¡Joven maravilla! mexicano de solo 16 años ya entrena con el primer equipo del Arsenal

El nombre de Marcelo Flores comenzará a ser seguido por los medios y la afición mexicana, ya que se trata de un futbolista mexicano de 16 años que este martes entrenó con el primer equipo del Arsenal, uno de los equipos más importantes de Inglaterra y Europa.

El mediocampista mexicano llegó al cuadro de Londres en marzo del año pasado y se ha desempeñado en el equipo Sub-18 y en algunas ocasiones en el Sub-23; no obstante, el DT del primer equipo, Mikel Arteta, lo llamó para el entrenamiento de este martes.

Rubén Flores, padre del joven futbolista, fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, en donde además lo felicitó por su gran éxito en el club londinense.

“Orgulloso de este joven, hoy entrena por primera vez con el primer equipo. ¡La experiencia fue irreal! Sigue trabajando duro hijo”

Rubén Flores. Papá Marcelo Flores

Marcelo Flores cuenta con tres nacionalidades: inglesa, canadiense y mexicana, por lo que tiene la opción de elegir cualquiera de esas tres selecciones, siempre y cuando, sea convocado.

El mexicano de 16 años fue convocado a principios de año por la Selección Mexicana Sub-18, con la que ya ha entrenado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Cabe mencionar que Marcelo no es el único futbolero en la familia Flores, ya que sus hermanas también se desempeñan en el futbol inglés. Silvana, de 18 años, también llegó al Arsenal, pero en el último mercado fue fichada por el Chelsea; mientras que Tatiana, de 14 años, se encuentra en las inferiores de las 'Blues'.

Proud of this young man, today first time training with the first team. Experience was unreal !!!!!! ❤️⚽️ keep working hard son pic.twitter.com/OIOgYbFUYe