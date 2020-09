Brayan Angulo no se explica cómo perdieron ante el América

Además, sentenció que el árbitro ha pitado en contra de los camoteros, “la verdad que ya han pasado varias jornadas, y no sé si perseguidos, pero sí consideramos que es muy fácil pitar todo en contra de Puebla”

Los jugadores del Club Puebla aseguraron que las decisiones arbitrales han "mermado" al equipo, sin embargo, tendrán que jugar mejor para no recibir una ‘voltereta’, como sucedió ante el América, así lo manifestó Brayan Angulo.

Luego de ser remontados en el marcador y perder en casa contra América, con polémica incluida, Brayan Angulo, lateral del cuadro enfranjado, sentenció que ante la “duda”, los árbitros siempre marcan en contra de los poblanos. El cafetalero expresó que si bien no se sienten perseguidos por el arbitraje, las constantes fallas merman al equipo, y señaló que deberán encontrar soluciones en el campo, pues esta problemática continuará a lo largo del Guard1anes 2020.

“La verdad que ya han pasado varias jornadas, y no sé si perseguidos, pero sí consideramos que es muy fácil pitar todo en contra de Puebla; es verdad que, ante la duda, siempre el perjudicado es Puebla. Cuando hay alguna dividida y es en contra, se revisa, pero cuando es a favor, no se va al VAR, es algo que no entendemos, esto va a seguir, entonces tenemos que buscar solución a través del juego”, comentó.

El futbolista cafetalero manifestó que es difícil entender por qué, tras ir ganando por dos goles, terminaron perdiendo, pero enfatizó en que se deben tomar mejores decisiones para manejar el partido, y sobre todo, ser más sólidos en defensa, pues en los últimos dos partidos recibieron siete anotaciones, por lo que sabe que tendrán que estar más concentrados y no repetir errores.

“En el segundo tiempo es complicado encontrar una explicación, no hemos estado lo suficientemente atentos para defender como para controlar el partido para evitar el envión que todos los equipos buscan cuando quieren reaccionar. Tenemos que corregir, el torneo pasado éramos muy sólidos defensivamente, hay que aprender de esto si queremos estar en Liguilla”, declaró.

Juárez: Un rival muy “Bravo” al que tienen que vencer

Sobre el compromiso de la fecha 10, en el que visitarán a Juárez FC, Angulo advirtió que será un juego muy complicado, pero su objetivo es ir por el triunfo, pues saben que los fronterizos son rival directo en cuanto al tema de luchar por un puesto en Liguilla-repechaje, y sobre todo en la cuestión porcentual.

“Juárez viene jugando bien, va a ser un juego complicado, además de que es un partido de seis puntos; nuestro objetivo es ir por la victoria, al final, en esta jornada doble dejamos escapar puntos, pero ahora hay que recuperarlos contra Juárez, si queremos seguir peleando y entrar a Liguilla, pasa por esos partidos, hay que ir a ganarle a Juárez que es un rival directo en ambos sentidos”, finalizó.

Los pupilos de Juan Reynoso visitarán tierras fronterizas el próximo viernes para encarar a los Bravos de Juárez, en punto de las 21:30 horas.