Juan Reynoso a investigación por quejas sobre el arbitraje

Luego de declarar "suavecito" tras la polémica derrota ante América, el estratega camotero Juan Reynoso, será investigado por la Comisión Disciplinaria por sus declaraciones en contra del arbitraje, donde señaló solo usan el VAR en contra de Puebla y a su vez, siempre afectan a los equipos que "no tienen tanta prensa".

A través de redes sociales, la comisión disciplinaria de la Liga Mx informó que tras recibir una solicitud por parte de la comisión de arbitraje, abrirá una investigación en contra de Juan Reynoso, técnico de La Franja, tras las declaraciones que inculpan a los árbitros de no revisar el VAR para Puebla y si para el rival, también de marcarles penales polémicos y afectar semana a semana a los equipos que no son "grandes".

"La Comisión Disciplinaria informa que recibió por parte de la Comisión de Árbitros una solicitud de investigación por las declaraciones efectuadas por el director técnico del Club Puebla, Juan Reynoso, en conferencia de prensa al término del encuentro correspondiente a la jornada 9 del Torneo Guard1anes 2020 de Liga Mx entre clubes Puebla y América. Una vez que esta comisión realice el análisis de las pruebas y demás documentos aportados, emitirá la resolución correspondiente", comunicaron.

El peruano se quejó tras la polémica derrota ante las Águilas del América por tres goles a dos, en el que se le marcó un penal a favor de los azulcremas. El técnico mencionó que esta situación es constante y que ese mismo penal que se les marcó en contra, a ellos no se los marcaron en otra jugada, así como que no se usa el VAR para su equipo y que ”siempre" afectan a los equipos que no tienen tantos reflectores.

"Estamos frustrados, impotentes, cuando vamos a la casa de Tigres o al Azteca siempre pasan estos penales que en nuestra área si son penales y no van ni siquiera al VAR y en la última pelota de Chava de esos penales nos han cobrado dos o tres", comentó.

"Ojalá pudiéramos jugar sin escudos, semana a semana a los equipos que no tenemos tanta prensa nos afectan y eso hace que no compitamos en igualdad de condiciones", finalizó.

El juez central del cotejo de la fecha nueve entre camoteros y emplumados fue Marco Antonio Ortíz Nava.

Los poblanos sumaron su quinta derrota del certamen en nueve juegos, con lo que se quedaron en la 11va posición de la tabla general al sumar 10 puntos