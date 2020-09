¡Ay nanita! Soy el mejor libra por libra del mundo y no le tengo miedo a nadie: ‘Canelo’ Álvarez

En el comunicado que fue difundido por The Athletic, “Canelo” Álvarez afirmó que esta demanda tiene como motivo principal regresar a boxear y así satisfacer a todos los aficionados que esperan verlo blandirse ante rivales de prestigio.

Como te contamos, el “Canelo” Álvarez interpuso una demanda en contra de Óscar de la Hoya, Golden Boy Productions y DAZN por presunto incumplimiento de contrato. En ella, el boxeador acusa daños por, al menos, 280 millones de dólares, es decir, 6 mil millones de pesos.

En el comunicado que fue difundido por The Athletic, “Canelo” Álvarez afirmó que esta demanda tiene como motivo principal regresar a boxear y así satisfacer a todos los aficionados que esperan verlo blandirse ante rivales de prestigio.

Incluso, en dicho documento aseguró que actualmente es el mejor libra por libra de mundo, por ende, no teme medirse ante cualquier pugilista. Pero eso sí, quiere que sea cuanto antes, ya que no desea seguir alejado de los cuadriláteros.

“Soy el número uno libra por libra del mundo. No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que los errores de una productora o promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis seguidores el espectáculo que se merecen”

“Canelo” Álvarez

Además de incumplimiento de contrato, la demanda interpuesta por el tapatío en una corte civil de Los Ángeles, California, argumenta los cargos de fraude e incumplimiento fiduciario, interferencia de prospectiva económica e interferencia de contrato.

Otra de las intenciones de esta querella es que tanto la promotora Golden Boy Productions, que dirige Óscar de la Hoya, así como la plataforma DAZN, lo liberen de la relación contractual que existe para que así pueda continuar su carrera.

Recordemos que en 2019, “Canelo” Álvarez firmó con DAZN el “contrato más lucrativo en la historia del deporte”, ya que ganaría 365 mdd (7 mil 700 mdp) a cambio de once peleas.

Fuente: SDP