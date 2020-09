Una vez me metieron a la cárcel por revender boletos: Jair Pereira

Convertirse en futbolista profesional no es sencillo y menos en un país como México. Algunos se quedan en el intento sólo por el hecho de no contar con los recursos económicos suficientes, tal y como le pudo haber pasado a Jair Pereira, quien reveló un pasaje de su vida en el que terminó en la cárcel, todo por buscarse el pan del día.

El defensa de los Rayos del Necaxa reveló que en alguna ocasión fue detenido y llevado por la policía, debido a que lo agarraron revendiendo boletos para un partido en la cancha del Estadio Azteca.

"Una vez me metieron a la cárcel porque me puse a revender boletos afuera del Estadio Azteca de los que me daban los jugadores del primer equipo, me agarraron, ni siquiera los estaba dando más caros, los estaba dando más baratos"

Jair Pereira

Ahora, después de tantos años y con una carrera exitosa en el futbol mexicano, el zaguero se ríe de lo sucedido; no obstante, recuerda que en aquél momento vivía tiempos complicados, ya que no tenía dinero ni para comer.

"En ese momento no me daba risa, era lo que me tocaba vivir y lo que tenía pasa salir adelante, para poder comer, no hablamos de unos zapatos de futbol hablamos de poder comer, me tocaron momentos difíciles, hasta que llegué a Cruz Azul"

Después de semanas de especulaciones, finalmente se dio a conocer que Jair Pereira seguirá en la Liga MX y jugando de rojiblanco, aunque no con el uniforme de las Chivas de Guadalajara, sino de los Rayos del Necaxa.

Así lo dio a conocer el club de Aguascalientes, que ahora es dirigido por José Guadalupe Cruz, técnico mexicano que reemplazó a Alfonso Sosa como técnico hidrocálido.

Necaxa será el cuarto equipo que defenderá el zaguero en el futbol mexicano, después de haberlo hecho en Cruz Azul, Chivas y Gallos Blancos de Querétaro.



OFICIAL.



Jair Pereira es nuevo jugador del Club Necaxa. Llega procedente de Querétaro FC. ??⚽ pic.twitter.com/nJQZkHOi1Q

— Draft Liga MX (@DraftFutMX) September 6, 2020

Fuente: SDP