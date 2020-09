Di María le escupe a jugador del Marsella por comentario racista contra Neymar (VIDEO)

El Clásico de Francia entre Paris Saint Germain y Olympique de Marsella se vio manchado por la violencia y el racismo dentro del terreno de juego. Y es que hubo desde insultos, un escupitajo y cinco jugadores expulsados, entre ellos Neymar.

El peor episodio de todos se dio en el segundo tiempo, cuando tras una discusión, el defensa español del Marsella, Álvaro González, habría llamado al brasileño 'macaco', insulto que fue escuchado por Ángel Di María, que salió en defensa de su compañero.

En un video que circula en redes se puede apreciar el momento en el que el argentino le habría lanzado un escupitajo al español, quien trató de que el árbitro revisara el momento a través del VAR, aunque sin éxito.

Di María no recibió sanción por su acto, pero el que sí se fue expulsado fue Neymar tras agredir al defensa español, a quien acusó en repetidas ocasiones de racista.

Expulsado y notablemente caliente después del partido, Neymar se desahogó en sus redes sociales, en donde aseguró que su único arrepentimiento es no haberle pegado a Álvaro González.

"Lo único que lamento es no estar en la cara de este pendejo", escribió el astro brasileño, que además reveló el insulto racista que le dijo el defensa español del Marsella.

"Que el VAR capte mi “agresión” es fácil... ahora, quiero ver la imagen del racista llamándome “MONO HIJO DE PUTA”... ¡que quiero ver!"

Habrá que esperar para ver cómo reaccionan las autoridades de la liga francesa ante este episodio, aunque lo que es seguro es que Neymar será suspendido al menos un partido, si no es que más por sus declaraciones y burlas hacia el árbitro.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?