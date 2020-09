Princesa Sugehit queda fuera del Aniversario 87 del CMLL por tener Covid

Tras confirmarse que era positivo de Covid-19, la luchadora no podrá presetarse este 25 de septiembre, situación que le ha traído tristeza

Dicen que Dios da y Dios quita, en este caso la Princesa había estado feliz pues había sido elegida por la afición para ser la retadora al campeonato mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin embargo luego de hacerse la prueba de Covid y da postivo, perdió esta oportunidad.

"Todos sabemos que siempre hay protocolos, yo tuve tres pruebas de Covid, el más reciente acá en Monterrey, pero desafortunadamente recibí los resultados y salí positivo. No lo podía creer, fui con los doctores para que me explicaran y me confirmaron el positivo", lamento la regia desde su casa en Monterrey.

Reveló que es asintomática pero no podrá asistir al evento porque debe guardar cuarentena de 14 días. "Estaba muy contenta y recibir la noticia que soy positiva ante el Covid, me entristeció bastante.

Estoy bien de salud y por eso es que no podía creerlo, estaba en mis labores normales, seguía haciendo mi preparación pero la realidad es que tengo que descansar. Por respeto y profesionalismo tengo que descansar, es una triste noticia. De tanta alegría que tuve, fue una decepción muy grande, pero estoy agradecida de que no pasó a mayores".

Destacó que es una prueba de que en cualquier momento se puede dar (un contagio), y ahora me toca a mi luchar contra esto, los 14 días con las medidas necesarias para poder salir de nuevo a mis actividades. Voy a echarle todas las ganas del mundo para poder estar de vuelta y buscar esa oportunidad por el campeonato mundial. Aquí estoy, dando batalla contra esto".

Fuente: El Universal