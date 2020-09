¡El inmortal! Jorge Campos desea ser Gobernador de Guerrero (VIDEO)

Después de su extraordinaria carrera como futbolista, Jorge Campos lleva años trabajando junto a Christian Martinoli y Luis García en la transmisión de partidos de la Liga MX y Selección Mexicana; sin embargo, no descarta entrar en el mundo de la política.

En entrevista para el canal de YouTube de Javier Alarcón, el 'Brody' habló sobre varios temas, sus inicios en el mundo del futbol, sobre su vida personal e incluso sobre la posibilidad de ser Gobernador de Guerrero.

Al ser cuestionado sobre si, al igual que su amigo Cuauhtémoc Blanco, le gustaría incursionar en el mundo de la política, Jorge Campos no sólo no lo descartó, sino que hasta reveló que ya ha tenido algunos acercamientos.

"He tenido acercamientos (para incursionar en la política). Andamos cerca, andamos lejos. No lo he pensado al cien por ciento"

Jorge Campos

"De repente me motiva, de repente no. No soy la persona que pueda arreglar todo este mundo, pero Acapulco, de Guerrero, a lo mejor lo logro, con asesores. Pero, nunca hay que decir que no a nada, porque se te da vuelta todo”

Jorge Campos

Fuente: SDP