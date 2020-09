Ochoa planea retirarse hasta los 40 años de edad

En entrevista con W Radio, Memo Ochoa, de 35 años, aseguró que su intención es alargar lo más que pueda su carrera deportiva. Añadió que se encuentra bien, por lo que espera jugar por los próximos cinco o seis años, con lo seguiría siendo un futbolista activo después de sus cuatro décadas de vida.

“Mi sueño, intención e idea es trabajar, alargar mi carrera deportiva. Llegas a una edad que dices estoy de salida, hice lo que tenía que hacer y no me quiero quedar en esa parte conforme. Sé que puedo dar más físicamente y me ha ido bien. Mi intención es jugar cinco o seis años más”

Memo Ochoa.

"Llega un punto en que se debe de poner fin a la Selección y darles oportunidad a los jóvenes y den un paso adelante y es lo que falta ahora. Mi idea es jugar el siguiente mundial, muchas ganas de dar ese paso de intentar de nuevo, hacer historia y llegar lo más lejos posible. Catar sería mi punto final en selección”

Precisamente sobre darle oportunidad a los jóvenes, el arquero del América consideró que no ha llegado un recambio generacional en la Selección Mexicana, pues siguen llamando a los mismos de siempre. Ochoa consideró que Hugo González es el mejor posicionado, ya que otros jóvenes arqueros no son titulares indiscutibles en sus equipos.

Fuente: SDP