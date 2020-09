Poblete ratifica a Reynoso como DT y dice que van por la Liguilla

El ex jugador del Club Puebla destacó que pese a estar en zona de Liguilla, no estarán “satisfechos” hasta asegurar su clasificación a la fase final del campeonato

Una vez que Carlos ‘Búfalo’ Poblete ratificó a Juan Reynoso como técnico del Club Puebla, el director de Desarrollo Deportivo de Puebla advirtió que la meta principal del equipo es clasificar a la Liguilla del torneo Guard1anes 2020.

En conferencia de prensa, el director de Desarrollo Deportivo de Puebla, ‘Búfalo’ Poblete, destacó que pese a estar en zona de Liguilla, no estarán “satisfechos” hasta asegurar su clasificación a la fase final del campeonato. En este sentido, mencionó que aspiran a calificar entre los primeros ocho lugares, de meterse del puesto nueve al 12 sería un buen torneo “a secas”.

“Uno nunca tiene que estar satisfecho, nos propusimos unas metas y la más importante es calificar dentro de los primeros ocho, calificar dentro de los primeros cuatro está muy complicado pero nuestra idea es estar en Liguilla. De quedar en noveno o décimo lugar sería un buen torneo a secas, cuando ya califiquemos estaremos satisfechos con el trabajo hecho”, comentó.

Reynoso se queda

A pesar de haber vivido una racha de seis derrotas en siete partidos, el dirigente señaló que nunca pensaron en despedir a Juan Reynoso ya que hay un proyecto a mediano y largo plazo, por lo que el peruano es parte vital y pese a que a veces los resultados obligan a cambiar técnico, en Puebla no es el caso y Reynoso se quedará al frente.

“Se nos complicó bastante también por el problema de salubridad porque no contábamos con el plantel completo, pero los proyectos son a mediano y largo plazo, no pensamos en prescindir de los servicios de Juan. Él es el proyecto, sabemos que el fútbol a veces te lleva a cambiar el rumbo pero no es el caso, por lo menos a mediano plazo Juan va a seguir con nosotros”, declaró.

Finalmente, sobre el rival en turno, Querétaro, el goleador histórico de la Franja puntualizó que a pesar de que los Gallos tienen un técnico novato y de haber conformado un plantel de jugadores provenientes del Ascenso, sorprendieron a grandes como América y Cruz Azul, por lo que vencerlos no será fácil ya que le dan pelea a cualquier equipo.

“Un equipo que al inicio pensamos que iba a batallar por la formación del plantel y técnico novato pero sorprendió venciendo a América, Cruz Azul, a Tigres le compitió muy bien, no va a ser nada fácil y tendremos que batallar bastante”, concluyó.