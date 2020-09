Atletas paralímpicos denuncian discriminación de Yadira Lira: no nos deja entrenar en espacios del Inpode (FOTOS)

Atletas paralímpicos poblanos denunciaron actos de discriminación del Instituto Poblano del Deporte (Inpode) que encabeza Yadira Lira Navarro, ya que les quitaron las becas y les prohibieron el acceso y uso de las instalaciones para su entrenamiento pese a que otros atletas sin discapacidad continúan entrenando con normalidad.

José Alan Frías, atleta paralímpico, multicampeón a nivel estatal y nacional y preseleccionado mexicano para Tokio 2020, reveló en exclusiva con CAMBIO que desde 2019 a los cuatro atletas con discapacidad que representan a México y en específico a Puebla les retiraron la beca de 2500 pesos mensuales.

Derivado de la pandemia por COVID-19 les prohibieron el acceso al instituto para entrenar, sin embargo, confesó que atletas sin discapacidad continúan entrenando dentro del Inpode y algunos hasta viven ahí, por lo que acusó actos de discriminación.

“Me quitaron la beca estatal que me dieron en 2017 y 2018; eran 2400 en el primer año y 2500 mensuales en el segundo. Con eso mantenía gasolina, casetas, viáticos y mis rutinas de entrenamiento. Por la pandemia nos dijeron que todos los atletas se iban a ir a sus casas pero los de halterofilia siguen entrenando y algunos viven ahí, esto es discriminación hacia nosotros, ya estamos hartos”, comentó.

Nunca fueron atendidos por dirección pero recibieron amenazas

La responsable de la dirección de Desarrollo del Deporte del Inpode, Cristina Madrid, “atendió” a los atletas que se dieron cita el 8 de septiembre para pedir explicaciones sobre el veto a ellos y no a los atletas de halterofilia. Madrid les mencionó que la directora Yadira Lira Navarro salió de viaje, cuestión que Frías y sus compañeros desmintieron puesto que un par de horas después la vieron llegar para atender una entrevista.

En este sentido, Frías recalcó que con actitudes déspotas la dirigente les explicó que sólo por “resultados” los atletas pueden acceder a las instalaciones. Además, la directiva amenazó al destacado deportista, al advertirle que si la grabación de la conversación que estaban teniendo salía a la luz, le iba a traer consecuencias graves.

“Me amenazó, me dijo que sabía que yo estaba grabando y me advirtió que si salía la grabación iba a tener consecuencias. Me voltee y le pregunté si era una amenaza y me dijo que ‘sí, tómalo como quieras, te advierto que si eso sale a la luz, va a tener consecuencias graves.’ En fin, yo ya puse mi denuncia en el correo de denuncias públicas a servidores”, declaró.

Cristina Madrid recurrió al argumento de que en el Instituto aplican severamente las medidas de sanidad ante la contingencia; no obstante, Frías señaló que al momento de hablar con la directiva, ella no utilizó cubrebocas y personal en recepción tampoco portó ninguna medida de prevención.

“Ella nos dijo que estaban aplicando severamente las medidas de seguridad por lo de la pandemia y ella ni siquiera traía cubrebocas, menos los trabajadores de la oficina; se contradicen,”.

Becerros en el Inpode

Sorpresivamente, Frías manifestó que inclusive animales como becerros circulan con libertad dentro de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. En este sentido, el atleta refirió que no pueden avanzar por esta clase de irregularidades y que tras entrenar arduamente por seis años, tan fácil alguien les pueda cerrar las puertas y se las abra a otros que no dan resultados como los deportistas con discapacidad.

“Hasta cabras hay en el instituto y no entiendo que hacen ahí, igual y para ahorrarse la factura. No podemos avanzar por estas irregularidades, no se vale que en seis años nos hemos ‘partido el queso’ para que llegue una tipa y nos diga ‘no puedes entrenar’; yo entiendo la contingencia, pero hay otros atletas que les permiten entrenar y que ni siquiera dan resultados como nosotros, lo vemos como un acto de discriminación”, finalizó.

Yeni Aidé Hernández Mendieta, Mario Farfán Ramírez, Gerardo Ortiz Cuevas y José Alan Frías Moreno son los atletas con discapacidad afectados por esta situación, siendo los dos últimos mencionados quienes ostentaban la beca estatal, misma que les quitaron.

Frías Hernández tiene entre su palmarés el campeonato estatal, campeonato y subcampeonato nacional y el tercer lugar en un torneo de Arizona, títulos que consiguió de 2014 a la fecha, además de ser parte del preselectivo para Río 2016 y Tokio 2020, siendo este último evento el motivo por el cual estuvo concentrado de enero a marzo de este año en el Centro Paralímpico Mexicano hasta antes de la pandemia.